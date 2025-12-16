Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
16 декабря 2025 в 08:26

«Фактически самоустранился»: комбрига ВСУ уличили в самопиаре

Комбриг ВСУ Фокин занимается самопиаром вместо управления 125-й бригадой

ВС Украины ВС Украины Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Командир 125-й бригады Вооруженных сил Украины Владимир Фокин фактически устранился от руководства своим подразделением, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По их информации, вместо выполнения прямых обязанностей комбриг занимается в основном самопиаром. Источники заявили, что командира не интересует реальная обстановка на передовой, а также потери среди вверенных ему подразделений.

Командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады В. Фокин фактически самоустранился от управления бригадой. Вместо этого он занимается самопиаром и написанием статей для раскрутки своих соцсетей, — указал источник.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщали, что Вооруженные силы Украины ведут вербовку иностранных наемников через популярную социальную сеть TikTok. По их словам, будущим солдатам предлагают завышенные суммы денежного вознаграждения. В настоящее время наемники реже встречаются на Херсонском и Запорожском направлениях. В основном это граждане Колумбии.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии для NEWS.ru заявил, что у ВСУ недостаточно сил для организации контрнаступления на Купянск. Он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о планируемом штурме с участием бывших заключенных и наемников из Бразилии. По его мнению, в случае попытки реализации этого плана украинские войска лишь понесут значительные потери.

Украина
ВСУ
СВО
пиар
комбриги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Крыму национализировали имущество еще 84 физических и юридических лиц
В МИД заявили о стремлении нормализовать отношения с бывшим врагом
В Финляндии увидели признак банкротства Евросоюза
ФСБ предотвратила поджоги поездов в Краснодарском крае
Названо точное число атаковавших Ленобласть БПЛА
В Таиланде начали отказывать туристам во въезде
Мошенники придумали новый способ развода с функцией демонстрации экрана
Раскрыто, чему водка и коньяк проиграли «битву» за полки магазинов
Трое россиян были похищены в Мьянме для работы в мошеннических кол-центрах
Спонсор террористов из «Крокуса» хотел покинуть Россию за месяц до атаки
Трех блогеров заподозрили в работе на нежелательные в РФ организации
Россиянам напомнили о пенсионных поправках в 2026 году
Дмитрий Певцов показал экстравагантную супругу в красных туфлях
Что такое рефинансирование кредита: можно ли снизить долг перед банком
Двигатель самолета вспыхнул прямо во время взлета в Шереметьево
Тарталетки а-ля «Рафаэлло» — волшебная закуска на Новый год!
На Западе узнали о «сильном пакете» предложений США для России
Пожилая женщина пострадала при атаке ВСУ на Донецк
Суд дважды оштрафовал участницу Pussy Riot
В Роспотребнадзоре сообщили о случаях смерти от гриппа в России
Дальше
Самое популярное
Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак
Общество

Две картошки и ложка муки — пеку норвежские лепешки ломпе. Хрустящие кружочки на завтрак

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут
Семья и жизнь

Крабовый салат без риса: нежнее классического, готовится за пару минут

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами
Общество

Настолько вкусно, что хочется готовить не только на Новый год, а каждый день: салат с фасолью и грибами

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.