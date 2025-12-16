Командир 125-й бригады Вооруженных сил Украины Владимир Фокин фактически устранился от руководства своим подразделением, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах. По их информации, вместо выполнения прямых обязанностей комбриг занимается в основном самопиаром. Источники заявили, что командира не интересует реальная обстановка на передовой, а также потери среди вверенных ему подразделений.

Командир 125-й отдельной тяжелой механизированной бригады В. Фокин фактически самоустранился от управления бригадой. Вместо этого он занимается самопиаром и написанием статей для раскрутки своих соцсетей, — указал источник.

Ранее источники в российских силовых структурах сообщали, что Вооруженные силы Украины ведут вербовку иностранных наемников через популярную социальную сеть TikTok. По их словам, будущим солдатам предлагают завышенные суммы денежного вознаграждения. В настоящее время наемники реже встречаются на Херсонском и Запорожском направлениях. В основном это граждане Колумбии.

До этого военный эксперт Анатолий Матвийчук в комментарии для NEWS.ru заявил, что у ВСУ недостаточно сил для организации контрнаступления на Купянск. Он прокомментировал появившиеся в СМИ сообщения о планируемом штурме с участием бывших заключенных и наемников из Бразилии. По его мнению, в случае попытки реализации этого плана украинские войска лишь понесут значительные потери.