Украинские вооруженные силы вербуют в свой состав иностранных наемников через социальную сеть TikTok, сообщили ТАСС в российских силовых структурах. По словам источника, они при этом указывают завышенные данные о денежной компенсации.

Сейчас на Херсонском и Запорожском направлениях наемники попадаются реже, но тоже бывают, в основном колумбийцы. Наемников, кстати говоря, спецслужбы Украины загоняют обманом — вербуют через TikTok, обещают по $5 тыс. (около 450 тысяч рублей) в месяц, а в итоге, получается от силы $350–400 (примерно 30 тысяч рублей), — констатировал собеседник агентства.

Ранее стало известно, что в Харьковской области зафиксировано масштабное участие иностранных наемников в составе ВСУ. На стороне Украины сражаются около 700 граждан Колумбии, они входят в состав 2-го корпуса 13-й бригады Нацгвардии «Хартия».

Тем временем выяснилось, что украинские спецслужбы пытаются вербовать российских подростков в популярных чатах знакомств. Так, злоумышленник под видом девушки, готовой прийти на свидание, выясняет у детей адреса ближайших ТЦ, а затем отправляет им в чате видеосообщение от мужчины в военной форме, который благодарит за «помощь ВСУ». После этого с жертвой связываются якобы сотрудники ФСБ. Подростку внушают, что на него заведут дело о госизмене, избавиться от которого ребенок может, если выполнит ряд заданий.