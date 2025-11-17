Названо число воюющих под Харьковом на стороне ВСУ колумбийцев ВГА: в рядах ВСУ в Харьковской области воюют около 700 граждан Колумбии

В Харьковской области зафиксировано масштабное участие иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Военно-гражданской администрации (ВГА) региона. По ее данным, на стороне Украины сражаются около 700 граждан Колумбии, которые работают операторами беспилотников.

Колумбийцы входят в состав 2-го корпуса 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия». Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

В частности, установлено, что в указанном формировании проходят службу до 40 лиц армянской национальности, а также порядка 700 операторов беспилотных летательных аппаратов, являющихся гражданами Республики Колумбия, — говорится в публикации.

Управление внутренних дел ВГА сейчас проводит проверку информации о возможных связях этих колумбийских наемников с международными преступными организациями. В частности, изучаются случаи, когда иностранные граждане проходили в ВСУ боевую подготовку для последующего усиления подразделений наркокартелей.

Ранее заместитель главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что в регионе разоблачили группу ВСУ, которая расправилась более чем с 14 жителями Купянского района. Он сообщил, что в ее составе — семь человек. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.