Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
17 ноября 2025 в 23:48

Названо число воюющих под Харьковом на стороне ВСУ колумбийцев

ВГА: в рядах ВСУ в Харьковской области воюют около 700 граждан Колумбии

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

В Харьковской области зафиксировано масштабное участие иностранных наемников в составе Вооруженных сил Украины, сообщила пресс-служба Военно-гражданской администрации (ВГА) региона. По ее данным, на стороне Украины сражаются около 700 граждан Колумбии, которые работают операторами беспилотников.

Колумбийцы входят в состав 2-го корпуса 13-й бригады Нацгвардии Украины «Хартия». Министерство обороны Российской Федерации эти сведения не комментировало.

В частности, установлено, что в указанном формировании проходят службу до 40 лиц армянской национальности, а также порядка 700 операторов беспилотных летательных аппаратов, являющихся гражданами Республики Колумбия, — говорится в публикации.

Управление внутренних дел ВГА сейчас проводит проверку информации о возможных связях этих колумбийских наемников с международными преступными организациями. В частности, изучаются случаи, когда иностранные граждане проходили в ВСУ боевую подготовку для последующего усиления подразделений наркокартелей.

Ранее заместитель главы ВГА Харьковской области по обороне и безопасности Евгений Лисняк сообщил, что в регионе разоблачили группу ВСУ, которая расправилась более чем с 14 жителями Купянского района. Он сообщил, что в ее составе — семь человек. В Министерстве обороны РФ данную информацию не комментировали.

Харьковская область
Колумбия
наемники
ВСУ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Ушла в школу и не вернулась: почему под Красноярском часто пропадают люди
Гладков уточнил последствия налета БПЛА на Корочанский район
Кортнев пожаловался на концерты в подвалах Европы
Польша начала опасаться за свою безопасность
Средства ПВО сбили около двух десятков дронов ВСУ
Гороскоп на 18 ноября: Скорпионам ждать страсти, Девам избегать соблазнов
В США раскрыли дальнейшую судьбу проекта о санкциях против РФ
Трампу предложили жесткий и дерзкий план в отношении России
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 18 ноября 2025 года
Приметы 18 ноября: Ионов день — защита от неудач и обряды для невест
Обида на Пугачеву, внебрачные дети, 12 300 пенсии: как живет Михаил Муромов
Стало известно, чем могли отравиться туристы в стамбульском отеле
Лучшие фильмы, карьера, личная жизнь: биография Мартина Скорсезе
Две оппозиционные партии в Раде выдвинули ультиматум Зеленскому
Названо число воюющих под Харьковом на стороне ВСУ колумбийцев
СБ ООН назначил заседание по Украине
Директора ФБР заподозрили в нарушении закона из-за охраны подруги
Российского посла вызвали на «ковер» в Черногории
Украинские военные на пикапе сбили женщину с ребенком
В России начнут штрафовать мигрантов из-за одного отказа
Дальше
Самое популярное
С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку
Общество

С этим салатом успеете все: и красивый стол, и хорошее настроение! «Абсент» — удачное сочетание ингредиентов и 5 минут на сборку

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками
Общество

Посадите в ноябре — весной в саду россыпь персиковых цветов. Многолетник-чудо с переливающимися лепестками

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!
Общество

Новогодняя буженина по-домашнему: звезда застолья на бутерброд, к рюмочке и просто так!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.