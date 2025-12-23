Трамп дал президенту Колумбии совет по кокаиновым фабрикам

Президент США Дональд Трамп в жесткой форме обвинил главу Колумбии Густаво Петро в потворстве наркокартелям и призвал его немедленно закрыть «кокаиновые фабрики». В ходе выступления в поместье Мар-а-Лаго в Уэст-Палм-Бич, трансляцию которого вел YouTube-канал Белого дома, американский лидер заявил, что власти знают местонахождение ключевых лабораторий и пригрозил колумбийскому руководству.

Ему нужно быть внимательным, потому что у него нарколаборатории, они делают кокаин в Колумбии. Он не друг Соединенных Штатов, он очень плохой парень. <...> Он делает кокаин, и они отправляют его в США из Колумбии, — заявил он.

Трамп отметил, что любит и уважает колумбийский народ. Но их лидер, как подчеркнул глава Белого дома, «любитель создавать проблемы».

Есть три крупные кокаиновые фабрики. И мы знаем, где они находятся. Вам лучше быстро их закрыть, — пригрозил президент США.

Ранее Трамп заявлял, что Петро может стать следующей целью Вашингтона в борьбе с наркотрафиком, если Богота самостоятельно не наведет порядок в стране. По его словам, он не планировал диалога с главой Колумбии, и вместо этого озвучил жесткое предупреждение.

