Трамп допустил, что президент Колумбии может стать «целью» США

11 декабря 2025 в 02:35

Трамп: президент Колумбии может стать целью США в ходе борьбы с наркотрафиком

Дональд Трамп Дональд Трамп Фото: Yuri Gripas — Pool via CNP/Consolidated News Photos/Global Look Press
Президент Колумбии Густаво Петро может стать следующей целью США в борьбе с наркотрафиком, заявил глава Белого дома Дональд Трамп во время брифинга для прессы. Республиканец предупредил, что это произойдет, если колумбийские власти сами не наведут порядок у себя в стране.

На вопрос корреспондентов о планах по диалогу с Петро Трамп ответил жестким предупреждением, связав его с проблемой производства и поставки наркотиков. Президент США признался, что не особенно думал о переговорах с колумбийским лидером.

Колумбия производит много наркотиков, у них есть фабрики по производству кокаина, и они продают это [в] США. Так что ему лучше одуматься, или он будет следующим, — ответил Трамп.

Ранее Петро отмечал, что если США нанесут удары по целям в Южной Америке, как грозит Трамп, это станет объявлением войны. По его словам, при таком сценарии Вашингтон разрушит двухсотлетние отношения между двумя странами. Он призвал США воздержаться от этого решения.

Тем временем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Москва стоит «плечом к плечу» с руководством Венесуэлы и призывает Трампа отказаться от эскалации, ведущей к открытому столкновению. Дипломат отметил, что в России воспринимают ситуацию в Венесуэле с большой тревогой.

