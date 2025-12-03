«Объявление войны»: президент Колумбии сделал предупреждение Трампу

Если США нанесут удары по целям в Южной Америке, как грозит президент Дональд Трамп, это станет объявлением войны, написал в социальной сети X лидер Колумбии Густаво Петро. По его словам, при таком сценарии Вашингтон разрушит двухсотлетние отношения между двумя странами. Он призвал США воздержаться от этого решения.

Атаковать наш суверенитет — значит объявлять войну, не разрушайте два века дипломатических отношений, — предупредил Петро.

Он также пригласил американского лидера лично посетить Колумбию. Петро предложил Трампу поучаствовать в ежедневном уничтожении нарколабораторий, из которых идут поставки кокаина в США. Политик подчеркнул, что он лично ликвидировал уже 18,4 тыс. таких объектов.

Но не угрожайте нашему суверенитету, потому что вы разбудите ягуара, — добавил Петро.

