Трамп сделал важное заявление о финансировании Украины Трамп заявил об окончании американских трат на Украину

Соединенные Штаты больше не участвуют в финансовом обеспечении украинского кризиса, заявил президент США Дональд Трамп. По его словам, страна стремится положить конец противостоянию, передает пресс-служба Белого дома.

Как вы знаете, у нас есть проблема с конфликтом, который наши люди сейчас пытаются урегулировать, между Россией и Украиной. Мы больше не участвуем в этом конфликте финансово, — сказал президент США.

Ранее глава Белого дома назвал украинскую коррупцию сложной проблемой. По его мнению, это обстоятельство создает серьезное препятствие для мирного урегулирования ситуации.

Кроме того, Трамп заявил, что мирное соглашение по украинскому кризису имеет хорошие перспективы. Эти слова прозвучали после американо-украинских переговоров во Флориде, которые, по его оценке, установили конструктивный диалог между сторонами и продемонстрировали реальную возможность достичь договоренностей.

Также Киев запросил проведение личной встречи между Трампом и главой Украины Владимиром Зеленским для обсуждения вопросов мирного урегулирования. Украинская сторона подчеркивает, что такие контакты на высшем уровне имеют решающее значение для определения будущих политических действий.