Украина озвучила одно требование к США на переговорах «РБК-Украина»: Киев настаивает на личной встрече Зеленского и Трампа

Киев требует личной встречи президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского для обсуждения вопросов, связанных с мирным урегулированием конфликта, передает «РБК-Украина» со ссылкой на источники. Украинские представители акцентировали внимание на значимости личных встреч между главами государств для определения дальнейших шагов на высшем политическом уровне.

Мы хотим донести, что для нас важно не просто встретиться для освящения соглашения. А есть некоторые вещи, которые президент Украины считает необходимыми поговорить со своим американским коллегой. Будем надеяться, что это мнение будет услышано, — отметил источник.

Ранее сообщалось, что переговоры между американской и украинской делегациями, проходившие во Флориде, не привели к достижению соглашения по вопросу предоставления гарантий безопасности для Киева. В ходе консультаций также обсуждалась возможность изменения границ между Россией и Украиной, включая возможный территориальный «обмен».

До этого американский аналитик Грэм Фуллер заявил, что Трамп переходит к жестким методам для достижения мирного соглашения по Украине. Он отметил, что у президента США сосредоточены все ключевые позиции.