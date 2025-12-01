День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 06:34

Стало известно об одном нерешенном вопросе на переговорах Украины и США

WSJ: гарантии безопасности для Украины остались нерешенными на переговорах в США

Фото: Shutterstock|FOTODOM
Переговоры между американской и украинской делегациями во Флориде не привели к решению вопроса о гарантиях безопасности для Киева, передает The Wall Street Journal. Согласно источнику, в ходе консультаций также обсуждалась возможность территориального «обмена» между Россией и Украиной.

Другие ключевые вопросы остаются нерешенными, включая характер гарантий безопасности для Украины от США и Запада, — сказано в публикации.

Ранее американский обозреватель Эндрю Дэй заявил, что Украина может стать более уступчивой на переговорах с Россией после ухода с должности руководителя офиса украинского президента. По мнению эксперта, бывший чиновник активно выступал против территориальных уступок Москве.

До этого американские журналисты предположили, что преимущество России по дронам стало причиной форсирования мирных переговоров по украинскому кризису со стороны США. Они утверждают, что администрация президента США Дональда Трампа настаивает на том, чтобы Украина согласилась на условия Москвы.

Кроме того, госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры с Украиной во Флориде продуктивными. Штаты оптимистично смотрят на мирное урегулирование, но сохраняют реалистичную позицию, отметил он.

