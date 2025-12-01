День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
01 декабря 2025 в 00:06

Рубио дал оценку переговорам США и Украины во Флориде

Рубио назвал переговоры США и Украины во Флориде продуктивными

Марко Рубио Марко Рубио Фото: Aaron Schwartz/Pool/CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры с Украиной во Флориде продуктивными, передает Fox News. Штаты оптимистично смотрят на мирное урегулирование, но сохраняют реалистичную позицию, отметил он.

Остается очень много работы, но сегодня была весьма продуктивная и полезная сессия (переговоров. — NEWS.ru), полагаю, что был достигнут дополнительный прогресс, — заявил Рубио.

Ранее стало известно, что переговоры американской и украинской делегаций во Флориде должны были затронуть тему выборов и территориальные вопросы. Отмечается, что с американской стороны в консультациях участвововал Стив Уиткофф и президента США Дональда Трама Джаред Кушнер.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели. Встреча пройдет в Кремле.

Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков между тем подтвердил, что запланированная поездка Уиткоффа в Москву остается в силе, несмотря на сообщения об отставке с должности спецпосланника президента США. По его словам, нет никаких оснований сомневаться в этом визите.

Украина
Марко Рубио
США
переговоры
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Вашингтон Кэпиталз» одержали четвертую победу подряд в НХЛ
«Зенит» добавил в свою беспроигрышную серию еще одну победу
Мадуро рассказал, когда уйдет в отставку
Ферстаппен одержал важную победу перед решающим этапом «Формулы-1»
Какой сегодня день? Праздники и памятные даты 1 декабря 2025 года
Рубио дал оценку переговорам США и Украины во Флориде
Приметы 1 декабря: Платон и Роман Зимоуказатели — какова зима будет
Хазанов продал все и сбежал? Где сейчас «студент кулинарного техникума»
Российские системы ПВО успешно отразили массированную атаку дронов
Один человек стал жертвой стрельбы в Грузии
В Эстонии захотели ввести новый запрет на русский язык
Простая закуска на праздничный стол: сырные «грибочки» на шпажках
Пенсионерка в Туле провернула аферу с квартирой по «схеме Долиной»
Названы сроки заседания Высшего госсовета Союзного государства
Российские военные укрепили позиции в Шахово
Дуров запустил децентрализованную сеть для ИИ
«Как так вообще?»: Игорь Николаев раскрыл детали конфликта с Пугачевой
Названы главные темы переговоров США и Украины во Флориде
Две волны холода, ледяные дожди: как изменился прогноз погоды на декабрь
Несовершеннолетняя девочка ранена в результате атаки ВСУ на Севастополь
Дальше
Самое популярное
Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт
Общество

Харчо больше не в моде: готовлю уютный грузинский супчик с луком и говядиной — чудо-рецепт

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут
Общество

На кефире — прошлый век! Пеку на минералке — пузырчатые и ажурные. Самые вкусные блинчики на завтрак за 5 минут

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола
Общество

Канапе, прощай! Делаю куриные рулетики с черносливом и грецким орехом — хит праздничного стола

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.