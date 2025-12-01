Рубио дал оценку переговорам США и Украины во Флориде Рубио назвал переговоры США и Украины во Флориде продуктивными

Госсекретарь США Марко Рубио назвал переговоры с Украиной во Флориде продуктивными, передает Fox News. Штаты оптимистично смотрят на мирное урегулирование, но сохраняют реалистичную позицию, отметил он.

Остается очень много работы, но сегодня была весьма продуктивная и полезная сессия (переговоров. — NEWS.ru), полагаю, что был достигнут дополнительный прогресс, — заявил Рубио.

Ранее стало известно, что переговоры американской и украинской делегаций во Флориде должны были затронуть тему выборов и территориальные вопросы. Отмечается, что с американской стороны в консультациях участвововал Стив Уиткофф и президента США Дональда Трама Джаред Кушнер.

До этого пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства Владимир Путин примет Уиткоффа в первой половине следующей недели. Встреча пройдет в Кремле.

Кроме того, замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков между тем подтвердил, что запланированная поездка Уиткоффа в Москву остается в силе, несмотря на сообщения об отставке с должности спецпосланника президента США. По его словам, нет никаких оснований сомневаться в этом визите.