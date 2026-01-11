Подростка взяли в рабство ради адского труда на молочной ферме В Индии подростка принуждали к рабскому труду на молочной ферме

В Индии 15-летнего подростка принуждали к тяжелому труду на молочной ферме, сообщили в издании NDTV. Он отстал от своих попутчиков на железнодорожной станции Бахадургарх в Харьяне и познакомился с мужчиной, который увез его на ферму и принудил к тяжелому труду.

По информации издания, пока подросток содержался в рабстве, он получил тяжелую травму. Инцидент произошел, когда мальчик резал корм с помощью механического оборудования. В итоге потерпевшему удалось добраться до города, где местный учитель оказал ему помощь и обратился в полицию, уточнили в издании.

Ранее в индийском регионе Надия хозяин гостиницы превратил иностранку в проститутку и продавал ее услуги постояльцам. 22-летнюю жительницу Бангладеш обманом привезли в Индию под предлогом трудоустройства, после чего продали в рабство владельцу гостиницы «Кали Ма», расположенной в Бахадурпуре.

Также мигрант из Сьерра-Леоне получил политическое убежище в Великобритании, побывав в сексуальном рабстве. По словам мужчины, женщина из Нигерии дала ему приют в Соединенном Королевстве и принуждала к интимному обслуживанию своих друзей и ее самой. За это она давала пленнику жилье и еду.