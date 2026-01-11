Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
11 января 2026 в 10:54

Подростка взяли в рабство ради адского труда на молочной ферме

В Индии подростка принуждали к рабскому труду на молочной ферме

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

В Индии 15-летнего подростка принуждали к тяжелому труду на молочной ферме, сообщили в издании NDTV. Он отстал от своих попутчиков на железнодорожной станции Бахадургарх в Харьяне и познакомился с мужчиной, который увез его на ферму и принудил к тяжелому труду.

По информации издания, пока подросток содержался в рабстве, он получил тяжелую травму. Инцидент произошел, когда мальчик резал корм с помощью механического оборудования. В итоге потерпевшему удалось добраться до города, где местный учитель оказал ему помощь и обратился в полицию, уточнили в издании.

Ранее в индийском регионе Надия хозяин гостиницы превратил иностранку в проститутку и продавал ее услуги постояльцам. 22-летнюю жительницу Бангладеш обманом привезли в Индию под предлогом трудоустройства, после чего продали в рабство владельцу гостиницы «Кали Ма», расположенной в Бахадурпуре.

Также мигрант из Сьерра-Леоне получил политическое убежище в Великобритании, побывав в сексуальном рабстве. По словам мужчины, женщина из Нигерии дала ему приют в Соединенном Королевстве и принуждала к интимному обслуживанию своих друзей и ее самой. За это она давала пленнику жилье и еду.

Индия
рабы
подростки
фермы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Подростка нашли мертвым после того, как он вышел из машины знакомого
Елена Степаненко вернулась на телеэкраны
«Будут нашей законной целью»: в Иране пригрозили США и Израилю
Израиль планирует новую операцию против ХАМАС
В Москве автобус взял на таран электробус
ВС РФ отрезают украинцев от Европы: удары по Украине 11 января
Мужчина с раком четвертой стадии назвал единственный симптом
«Самая сложная ситуация»: украинские энергетики сделали важное заявление
«Враг остался без подкрепления»: ликвидация техники ВСУ попала на видео
Жителей Запорожья предупредили о возможных проблемах с водой
В России запустили трехлетний план поддержки коренных народов
Дубль российского форварда помог «Тампе» одержать победу в матче НХЛ
Михалкова поделилась кадрами с новогодних каникул на даче с семьей
«Спасибо моей стране»: баскетболист Касаткин о своем возвращении из Франции
Военэксперт ответил, почему ВСУ стали реже применять мощные дроны «Лютый»
Возвращаемся к работе: пошаговые советы, как подготовиться к рабочим будням
Почему не работает WhatsApp 11 января: где сбои в России, полная блокировка
Анна Старшенбаум рассталась с отцом своего ребенка
Иран отключили от интернета на более чем 60 часов
Забудьте о тортах: нежнейший печеночный рулет — нужен лишь один корж
Дальше
Самое популярное
Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе
Общество

Картофель в духовке «как на костре»: бесподобный гарнир к курице, мясу и рыбе

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине
Европа

«Ничего не смогли»: в Германии оцепенели после удара «Орешника» по Украине

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость
Общество

Слоёное тесто, творог и сметана — готовлю сербскую гибаницу. Та самая, где в каждом кусочке хруст, нежность и сладость

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.