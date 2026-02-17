Украинские наркобароны поработили 22 соотечественника в Польше В Польше украинцы попали в рабство к соотечественникам из наркомафии

Наркоторговцы из Украины держали своих соотечественников в рабстве в Варшаве, передает Warsaw. В районе Урсынув в столице Польши правоохранители провели операцию в частном доме на улице Бекасув. По данным следствия, людей насильно удерживали и принуждали трудиться на наркосеть. Как пишет издание, во время рейда в доме находились 22 гражданина Украины.

В доме я не имел права разговаривать ни с кем, кроме шефа. Когда хотел сходить в туалет или что-нибудь поесть, должен был просить разрешения. Иначе мог получить дубинкой по голове, — сообщил спасенный мужчина.

Как пишет издание, 22-летний Иван рассказал, что для подавления воли им показывали видео с жестокими пытками и издевательствами. В материале сказано, что украинцы, искавшие работу в Варшаве, откликались на объявление о вакансии в колл-центре с оплатой $250 (19 тыс. рублей) в неделю и сами приходили к наркодельцам. После подписания документов их фактически лишали свободы.

