Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 14:22

Появились кадры со дня рождения внучки Алибасова, куда не пустили ее мать

Мать второй внучки Бари Алибасова не пустили на день рождения собственной дочери

День рождения второй внучки продюсера Бари Алибасова Эммы День рождения второй внучки продюсера Бари Алибасова Эммы Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Появились кадры со дня рождения второй внучки продюсера Бари Алибасова Эммы, передает корреспондент NEWS.ru. Девочке исполнился один год. В честь этого события семья музыканта накрыла на стол, в центре которого установили большой торт.

Это моя любимая, самая важная в моей жизни подруга. И родственная душа, — поделился Алибасов-старший.

Однако на семейное торжество не пригласили мать ребенка Арину. Женщина приехала поздравить малышку, но дверь ей никто не открыл, а потом якобы все закончилось толчками и вызовом полиции. По словам Арины, сын музыканта увез их дочь в квартиру отца в Москве и не пускает ее на порог уже 1,5 месяца.

Ранее сообщалось, что суд отказался возбуждать дело о разводе Бари Алибасова-младшего с супругой. Отмечается, что причиной стал возраст их общей дочери, которой на момент заседания еще не исполнилось 10 месяцев. Пара поженилась в мае 2025 года, девушка уже была беременна.

знаменитости
Бари Алибасов
дети
внуки
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Клиенты популярной пиццерии пожаловались на технический сбой
Крупнейший банк Индии отказался проводить платежи за российскую нефть
В АТОР назвали страну, из которой российские туристы не могут вернуться
Иркутские полицейские выявили 51 пьяного водителя в ходе рейда на 8 Марта
Стало известно, сократит ли Россия добычу нефти на фоне ситуации в Иране
Алибасов-младший раскрыл правду о личной жизни отца
В посольстве РФ рассказали, пострадали ли россияне при обстрелах Израиля
Трамп ответил на избрание Моджтабы Хаменеи лидером Ирана
«Провал Пентагона»: как Зеленский похоронил проект США по развалу России
Врач-мошенник тайно «настругал» 16 детей от пациенток
Детей накормили плесневелыми котлетами в российской школе
Российская армия сможет защищать граждан за рубежом
«Разнесла полквартиры»: сын Алибасова рассказал о поведении своей жены
Профессор ответил, сохранит ли общепит заведения при отсутствии НДС
Пономарев раскрыл, почему «Зенит» проиграл «Оренбургу»
Депутат отреагировал на убийство прихожан РПЦ в Нигерии
Россиянка обвинила воспитательницу в избиении дочери
Политолог оценил отчаянные попытки Трампа сохранить лицо в войне с Ираном
Сразу три российских университета получили предостережения
В России могут расширить возможности использования маткапитала
Дальше
Самое популярное
Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать
Москва

Проливные дожди и тепло до 0? Погода в Москве в середине марта: чего ждать

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра
Москва

Погода в Москве в понедельник, 9 марта: ждать ли сильного снегопада и ветра

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака
Здоровье/красота

Все органы и ткани: ликбез онколога по метастазированию разных видов рака

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.