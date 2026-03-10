Появились кадры со дня рождения внучки Алибасова, куда не пустили ее мать

Появились кадры со дня рождения второй внучки продюсера Бари Алибасова Эммы, передает корреспондент NEWS.ru. Девочке исполнился один год. В честь этого события семья музыканта накрыла на стол, в центре которого установили большой торт.

Это моя любимая, самая важная в моей жизни подруга. И родственная душа, — поделился Алибасов-старший.

Однако на семейное торжество не пригласили мать ребенка Арину. Женщина приехала поздравить малышку, но дверь ей никто не открыл, а потом якобы все закончилось толчками и вызовом полиции. По словам Арины, сын музыканта увез их дочь в квартиру отца в Москве и не пускает ее на порог уже 1,5 месяца.

Ранее сообщалось, что суд отказался возбуждать дело о разводе Бари Алибасова-младшего с супругой. Отмечается, что причиной стал возраст их общей дочери, которой на момент заседания еще не исполнилось 10 месяцев. Пара поженилась в мае 2025 года, девушка уже была беременна.