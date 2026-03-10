США анонсировали самые интенсивные удары по Ирану

Во вторник, 10 марта, США нанесут по территории Ирана самые масштабные воздушные удары в рамках совместной операции с Израилем, заявил военный министр Штатов Пит Хегсет в ходе пресс-конференции. По его словам, которые передает Fox News, Вашингтон не завершит войну с Тегераном, пока «враг не будет побежден».

Сегодня мы вновь будем наносить самые интенсивные удары по территории Ирана: наибольшее [число] истребителей, бомбардировщиков, ударов, разведданные более точные и лучшие, — сказал Хегсет.

По словам главы Пентагона, цель США состоит в том, чтобы уничтожить ракетную и оборонную промышленную базу Ирана. Другая цель — уничтожить иранский флот. Он также отметил, что возможности Исламской Республики по запуску ракет снизились.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что военная операция против Ирана закончится в течение нескольких дней. Однако, по словам американского лидера, в ближайшую неделю этого, скорее всего, не случится.

До этого сообщалось, что Трамп всерьез рассматривает силовой сценарий смены власти в Исламской Республике. Вашингтон готовит удар по аятолле Моджтабе Хаменеи, если тот откажется уступить требованиям Белого дома.