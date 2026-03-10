Алибасов-младший раскрыл правду о личной жизни отца

Знаменитый продюсер Бари Алибасов счастлив в браке с Еленой Калининой, которая младше него на 20 лет, рассказал Бари Алибасов — младший в беседе с Общественной Службой Новостей. По его словам, он обрел гармонию в личной жизни.

Нет никаких ссор, передряг. Наконец-то папа счастлив вместе со своей любимой женой. Да, разница в возрасте есть, но она незначительная — всего 20 лет, — сказал Алибасов-младший.

Он отметил, что супруги вступили в брак два года назад. Свадьба была очень скромной — только в узком семейном кругу. При этом сам Алибасов-младший признался, что переживает непростые времена из-за ссоры с молодой супругой Ариной, которая, по его словам, устроила истерику. Он не позволил ей встречаться с дочерью, объяснив это неадекватным поведением жены.

Ранее супруга Бари Алибасова — младшего Арина публично обвинила мужа в жестокости и эмоциональном насилии. По ее словам, он не пустил ее на день рождения их общей дочери и начал бракоразводный процесс. Арина также отметила, что в ходе конфликта шоумен толкнул ее и захлопнул дверь.