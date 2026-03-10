Олимпиада и Паралимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
10 марта 2026 в 15:11

Алибасов-младший раскрыл правду о личной жизни отца

Алибасов-младший: отец обрел счастье с молодой супругой

Бари Алибасов Бари Алибасов Фото: NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Знаменитый продюсер Бари Алибасов счастлив в браке с Еленой Калининой, которая младше него на 20 лет, рассказал Бари Алибасов — младший в беседе с Общественной Службой Новостей. По его словам, он обрел гармонию в личной жизни.

Нет никаких ссор, передряг. Наконец-то папа счастлив вместе со своей любимой женой. Да, разница в возрасте есть, но она незначительная — всего 20 лет, — сказал Алибасов-младший.

Он отметил, что супруги вступили в брак два года назад. Свадьба была очень скромной — только в узком семейном кругу. При этом сам Алибасов-младший признался, что переживает непростые времена из-за ссоры с молодой супругой Ариной, которая, по его словам, устроила истерику. Он не позволил ей встречаться с дочерью, объяснив это неадекватным поведением жены.

Ранее супруга Бари Алибасова — младшего Арина публично обвинила мужа в жестокости и эмоциональном насилии. По ее словам, он не пустил ее на день рождения их общей дочери и начал бракоразводный процесс. Арина также отметила, что в ходе конфликта шоумен толкнул ее и захлопнул дверь.

Бари Алибасов
жены
семьи
супруги
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Москве обновлен температурный рекорд
Венгрия решила вернуть Украине арестованные авто без денег и золота
Автоэксперт дал советы, как выбрать качественную китайскую машину
Самолеты США и Канады сопроводили российских «Медведей»
Вашингтон не готов сопровождать суда через Ормузский пролив
Психолог дала советы, как побороть тревогу на фоне перебоев с интернетом
Жених Лерчек подтвердил ее неутешительный диагноз
Требования США по нормализации двусторонних отношений озадачили ЮАР
В ООН призвали к скорейшему урегулированию ближневосточного кризиса
Удар по школе, 30-часовой налет на Сочи, теракт: ВСУ атакуют РФ 12 марта
«Будет так же тупить». Ничто не поможет обойти блокировку Telegram? Причины
ФСИН предотвратила девять попыток терактов в колониях
Названа вероятная цель усиления атак Украины на регионы России
Гладков раскрыл число пострадавших в результате новых атак ВСУ
Мишустин утвердил компенсации для застрявших на Ближнем Востоке туристов
В МИД Швейцарии заговорили о посредничестве между США и Ираном
Главу нижегородского ГУММиД арестовали из-за гибели подростка на заброшке
Волонтеры Крыма совершат гуманитарную поездку по историческим регионам
В Red Wings сообщили о новой услуге перевозки животных на кресле
Экономист объяснила моду на покупку старых дач у зумеров
Дальше
Самое популярное
Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития
Общество

Заливной пирог на майонезе с яблоками — готовится быстрее шарлотки, а вкус в сто раз интереснее. Идеально для уютного чаепития

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты
Семья и жизнь

Налоги для пенсионеров в 2026 году: льготы, освобождения и вычеты

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв
Россия

Зверский удар ВСУ по Брянску: последние новости 11 марта, сколько жертв

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.