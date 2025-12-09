ТИЭФ'25
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
09 декабря 2025 в 08:05

Женщина дала мигранту приют и сделала его секс-рабом

Жительница Великобритании держала мигранта в сексуальном рабстве

Фото: Shutterstock/FOTODOM
Читайте нас в Дзен

Мигрант из Сьерра-Леоне получил политическое убежище в Великобритании, побывав в сексуальном рабстве, передает The Times. По словам мужчины, женщина из Нигерии дала ему приют в Соединенном Королевстве и принуждала к интимному обслуживанию своих друзей и ее самой. За это она давала пленнику жилье и еду.

До попадания в сексуальное рабство мигрант работал у женщины, известной как DS. Мужчина рассказал, что она отобрала у него паспорт и заставляла работать с раннего утра до позднего вечера ежедневно. При этом DS не платила ему, хотя обещала.

В материале сказано, что мужчина сбежал в Великобританию, так как в своей стране поддерживал оппозиционеров. В частности, он принимал участие в различных политических конференциях, оказывал финансовую помощь противникам президента и выжил после нападения бандитов.

Ранее стало известно, что бывший руководитель психоневрологического интерната на Ставрополье использовал пациентов и сотрудников для работы на своих полях. Отмечается, что для обработки огромных полей за государственный счет приобреталась техника и горючее, что нанесло бюджету ущерб свыше 1 млн рублей.

мигранты
рабство
Великобритания
Европа
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Появились кадры искореженного при столкновении с поездом автомобиля
Это просто хлеб с начинкой? Нет, это кулинарный шедевр!
Зоопсихолог объяснила бегство британского кота Ларри от Зеленского
Власти уточнили информацию о пострадавших при атаке БПЛА на Чебоксары
Забудьте о своих прошлых шубах! Готовим самую правильную на праздник
Экс-главу российского города заподозрили в превышении полномочий
Задержан бывший мэр российского города
Два российских космонавта вернулись на Землю
БПЛА атаковали Чувашию и ранили мирных жителей
«Полный провал»: на Украине осудили поездку Зеленского в Лондон
Ученые раскрыли диету, которая снижает риск деменции у пожилых
Российская многоэтажка приняла на себя удар украинского дрона
Женщина дала мигранту приют и сделала его секс-рабом
Врач раскрыла, чем можно заменить главный новогодний салат
Неожиданный поворот: в «Медвежью шубку» добавили яблоко — попробуйте!
«Солнцепек» выжег ВСУ, Киев готовит свой план: новости СВО к утру 9 декабря
«Настоящий друг»: позиция РФ удивила Китай на фоне одной проблемы
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 9 декабря: инфографика
В США допустили отказ Трампа от урегулирования кризиса на Украине
«Опасное положение»: политолог озвучил детали возможного бегства Зеленского
Дальше
Самое популярное
Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом
Общество

Картошка, сметана, специи — запекаю картофельные лодочки с начинкой! Ужин, который собирает всех за столом

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно
Общество

Наполеон, прощай! Готовлю торт-суфле с шоколадом и орехами — воздушно и изысканно

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками
Общество

Грудка больше не будет сухой, если начнете готовить ее так: курица с консервированными персиками

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.