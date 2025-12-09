Женщина дала мигранту приют и сделала его секс-рабом

Мигрант из Сьерра-Леоне получил политическое убежище в Великобритании, побывав в сексуальном рабстве, передает The Times. По словам мужчины, женщина из Нигерии дала ему приют в Соединенном Королевстве и принуждала к интимному обслуживанию своих друзей и ее самой. За это она давала пленнику жилье и еду.

До попадания в сексуальное рабство мигрант работал у женщины, известной как DS. Мужчина рассказал, что она отобрала у него паспорт и заставляла работать с раннего утра до позднего вечера ежедневно. При этом DS не платила ему, хотя обещала.

В материале сказано, что мужчина сбежал в Великобританию, так как в своей стране поддерживал оппозиционеров. В частности, он принимал участие в различных политических конференциях, оказывал финансовую помощь противникам президента и выжил после нападения бандитов.

