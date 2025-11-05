Бывший директор интерната использовал пациентов как рабов на полях Экс-директор интерната на Ставрополье использовал пациентов для работы на полях

Бывший руководитель психоневрологического интерната на Ставрополье использовал пациентов и сотрудников для работы на своих полях, передает Telegram-канал Readovka. Отмечается, что для обработки огромных полей за государственный счет приобреталась техника и горючее, что нанесло бюджету ущерб свыше 1 млн рублей.

Также директор присваивал пенсионные выплаты недееспособных людей, поступивших в учреждение, добавили в источнике. Подопечные ставили подписи в ведомостях, не осознавая сути документов из-за проблем со здоровьем, а их средства оставались у руководителя.

В результате фигуранту дела предъявлено обвинение по статье о злоупотреблении должностными полномочиями. Суд избрал ему меру пресечения в виде домашнего ареста, а максимальное наказание по данной статье может составить четыре года лишения свободы.

Ранее юрист объединения «Альтернатива» Арина Файрушина предложила создать в России реестр добросовестных «домов трудолюбия», которые действительно платят своим постояльцам за работу. Она отметила, что в решении проблемы рабства важно задействовать благотворительные организации, власти и правоохранителей.