Заседание Верховного суда РФ. Суд рассматривает жалобу на решения нижестоящих судов по иску о признании недействительной сделки по продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье

«Тема закрыта»: директор Долиной о ее реакции на решение Верховного суда Директор Пудовкин отказался рассказывать о реакции Долиной на решение суда

Директор Ларисы Долиной Серей Пудовкин отказался комментировать NEWS.ru реакцию певицы на решение Верховного суда, который оставил квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Он заявил, что у него нет никаких ответов для прессы на эту тему.

У меня никаких комментариев, и никаких ответов на эту тему не будет, она закрыта. Будем заниматься творчеством, песнями, новыми проектами, — сказал Пудовкин.

Директор артистки также не ответил на вопрос, готова ли она дальше бороться в судах за квартиру, которую продала Полине Лурье под влиянием мошенников.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что решение Верховного суда, который поставил точку в резонансном споре, подтвердив право собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье, имеет принципиальное значение для всей судебной практики и формирует важный правовой ориентир. По его словам, вероятно, в будущем будут даны официальные разъяснения по критериям оценки подобных исков.