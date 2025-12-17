Новый год-2026
Прямая линия с Владимиром Путиным - 2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
17 декабря 2025 в 12:43

«Тема закрыта»: директор Долиной о ее реакции на решение Верховного суда

Директор Пудовкин отказался рассказывать о реакции Долиной на решение суда

Заседание Верховного суда РФ. Суд рассматривает жалобу на решения нижестоящих судов по иску о признании недействительной сделки по продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье Заседание Верховного суда РФ. Суд рассматривает жалобу на решения нижестоящих судов по иску о признании недействительной сделки по продаже квартиры Ларисы Долиной Полине Лурье Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Директор Ларисы Долиной Серей Пудовкин отказался комментировать NEWS.ru реакцию певицы на решение Верховного суда, который оставил квартиру за покупательницей Полиной Лурье. Он заявил, что у него нет никаких ответов для прессы на эту тему.

У меня никаких комментариев, и никаких ответов на эту тему не будет, она закрыта. Будем заниматься творчеством, песнями, новыми проектами, — сказал Пудовкин.

Директор артистки также не ответил на вопрос, готова ли она дальше бороться в судах за квартиру, которую продала Полине Лурье под влиянием мошенников.

Ранее председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов заявил, что решение Верховного суда, который поставил точку в резонансном споре, подтвердив право собственности на квартиру певицы Ларисы Долиной за покупательницей Полиной Лурье, имеет принципиальное значение для всей судебной практики и формирует важный правовой ориентир. По его словам, вероятно, в будущем будут даны официальные разъяснения по критериям оценки подобных исков.

Лариса Долина
Верховный суд
реакции
директора
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Чувашии две чиновницы и водитель администрации погибли в ДТП
В Кремле подвели итоги премии «Марка №1 в России»
Пушков рассказал, может ли Украина потерять союзника в лице Польши
В Европе примут окончательное решение по Украине и активам России
Прохожие спасли девочку-подростка от душителя
В Бангкоке задержали вербовщика скам-центров с рабынями-россиянками
Стали известны новые детали по резонансному делу футболиста Ерошевича
«Остров Мечты» напомнил о скором запуске серии шоу «История игрушек»
В России анонсировали новый закон о дипфейках
Чехия отказала Украине в чрезвычайных гарантиях
The Rolling Stones пришлось отменить тур
Расстегнул ширинку в роще и угодил за решетку: эксгибиционисту дали 13 лет
Врач дала советы, как избежать заражения гонконгским гриппом
Диверсанты под Белгородом, семья шпионов: как ВСУ атакуют Россию 17 декабря
Раскрыта новая схема мошенников с билетами на ЧМ по футболу
В российском регионе из-под земли забил фонтан воды
В Госдуме оценили идею лишать пенсии граждан-тунеядцев
Политолог объяснил природу слухов о новых жестких санкциях США против РФ
Когда брать отпуск в 2026 году выгоднее: чтобы больше денег или дней
Минимальные баллы ЕГЭ: сколько нужно для поступления в вуз, предметы
Дальше
Самое популярное
Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат
Общество

Давно не готовлю мясо на Новый год, полюбился порционный жюльен: рецепт быстрый, без лишних трат

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства
Общество

Печенье, сгущенка и грецкий орех! Собираю торт «Муравейник». Тот самый хруст и сладость, которые помнят с детства

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики
Общество

Селедку под шубой готовлю теперь по-фински. Добавляю 2 ингредиента — получается свежее и вкуснее классики

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.