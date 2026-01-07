Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
07 января 2026 в 17:45

Хегсет объяснил задержание российского танкера «Маринера»

Хегсет: российский танкер «Маринера» задержали из-за блокады венесуэльской нефти

Пит Хегсет Пит Хегсет Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press
Читайте нас в Дзен

США продолжают блокировать передвижение венесуэльской нефти, которая находится под санкциями, написал в соцсети Х американский военный министр Пит Хегсет. Так он прокомментировал задержание российского нефтяного танкера «Маринера».

Блокада санкционной и незаконной венесуэльской нефти остается в силе в любой точке мира, — написал Хегсет.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук говорил, что для защиты российского танкера «Маринера» от захвата со стороны США Россия может задействовать вооруженные силы. Он назвал действия американской береговой охраны пиратскими.

До этого сообщалось, что на борт российского судна пытался высадиться десант. Речь идет о военнослужащих США. Видеокадры демонстрируют серый вертолет, кружащий над танкером. Внутри него находятся несколько человек в военной форме.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России заявили о факте преследования танкера «Маринера» в международных водах силами США и НАТО. Дипломатическое ведомство оценило ситуацию как тревожную и аномальную. Судно под российским флагом совершает плавание в Северной Атлантике, полностью соблюдая нормы международного права.

Венесуэла
санкции
нефть
Пит Хегсет
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Дочистили квартиру»: Наталья Штурм стала жертвой ограбления в Европе
Выпавший снег парализовал поезда в Нидерландах
Европейская страна призналась в помощи США при захвате танкера «Маринера»
Раскрыты главные «тренды» в атаках ВСУ на Россию в 2025 году
В Минпромторге рассказали о блокировке опасных товаров на кассах
Украинцы резко потеряли доверие к НАТО и США
Туристку едва не «намотало» на столб горнолыжной трассы
Флаг Украины сняли со здания правительства Чехии
Рождественский гусь с яблоками и медом: сочный и ароматный
Американский лидер усомнился в надежности НАТО
Утка с черносливом: аромат Рождества в каждом кусочке
Ветеран ЦРУ назвал следующую цель Трампа после Венесуэлы
«Не имеет права»: в Минтрансе РФ высказались о задержании судна «Маринера»
Минтранс России обвинил США в нарушении Конвенции ООН
Трамп уверен, что НАТО не напугает Россию и Китай в случае выхода США
Раскрыты подробности отравления юных регбистов в Сочи
Минтранс раскрыл подробности захвата танкера «Маринера»
Новые «Воронины», смерть мужа, помощь СВО: как живет Анна Фроловцева
Во Франции посоветовали США прекратить игры в оккупантов
В МВД назвали три излюбленных способа мошенников выманивать деньги
Дальше
Самое популярное
Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут
Общество

Никаких больше драников и оладий. Моя любовь — ажурные лепешки-паутинки с чесноком и укропом. Вкуснятина за 5 минут

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами
Общество

Простое горячее из фарша для тех, кто любит вкусно поесть: стожки с грибами

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно
Регионы

Атака ВСУ на Тверь 6 января: попадание в многоэтажку, пожар, что известно

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.