Хегсет объяснил задержание российского танкера «Маринера»

США продолжают блокировать передвижение венесуэльской нефти, которая находится под санкциями, написал в соцсети Х американский военный министр Пит Хегсет. Так он прокомментировал задержание российского нефтяного танкера «Маринера».

Блокада санкционной и незаконной венесуэльской нефти остается в силе в любой точке мира, — написал Хегсет.

Ранее военный эксперт Анатолий Матвийчук говорил, что для защиты российского танкера «Маринера» от захвата со стороны США Россия может задействовать вооруженные силы. Он назвал действия американской береговой охраны пиратскими.

До этого сообщалось, что на борт российского судна пытался высадиться десант. Речь идет о военнослужащих США. Видеокадры демонстрируют серый вертолет, кружащий над танкером. Внутри него находятся несколько человек в военной форме.

Кроме того, в Министерстве иностранных дел России заявили о факте преследования танкера «Маринера» в международных водах силами США и НАТО. Дипломатическое ведомство оценило ситуацию как тревожную и аномальную. Судно под российским флагом совершает плавание в Северной Атлантике, полностью соблюдая нормы международного права.