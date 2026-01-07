Атака США на Венесуэлу
07 января 2026 в 15:50

Появились новые детали о преследовании российского танкера «Маринера»

RT: на борт российского танкера «Маринера» пытается высадиться десант США

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
На борт российского танкера «Маринера», который преследует береговая охрана США, пытается высадиться десант, сообщает RT со ссылкой на источник. По его словам, речь идет об американских военных.

Судя по кадрам, над танкером кружит серый вертолет. Внутри него находятся несколько человек в военной форме.

Ранее газета Times писала, что странами НАТО, следившими за российским танкером «Маринера», оказались Великобритания, Ирландия и Франция. По ее данным, были задействованы самолет ирландской авиации и французский патрульный самолет, а также британский истребитель Eurofighter Typhoon. Они пролетели прямо над судном на его пути к северу королевства.

До этого в Министерстве иностранных дел России зафиксировали преследование танкера «Маринера» в международных водах со стороны США и НАТО. В дипведомстве назвали ситуацию тревожной и аномальной. Судно осуществляет плавание в Северной Атлантике под российским флагом и в полном соответствии с международным правом.

