Замминистра обороны исполнил новогоднюю мечту российской школьницы

Заместитель министра обороны России Алексей Криворучко принял участие в новогодней благотворительной акции «Елка желаний», сообщили NEWS.ru в пресс-службе оборонного ведомства. Он исполнил мечту семилетней москвички Арины, которая хотела велосипед.

Помимо исполнения главного желания, для девочки организовали творческую программу. Увлеченная рисованием Арина вместе с мамой посетила Центральный парк «Патриот» в Подмосковье, где для нее провели мастер-класс. Занятие по художественному творчеству организовала Студия военных художников имени М.Б. Грекова.

Ранее президент России Владимир Путин пообщался по телефону с семилетним Игорем Степаненко из Подмосковья, чью новогоднюю мечту осуществили в рамках акции «Елка желаний». Глава государства поздравил мальчика и его большую семью с Новым годом.

До этого Путин в разговоре с семилетним участником акции «Елка желаний» рассказал, что в детстве мечтал стать разведчиком. Глава государства отметил, что у него были также планы стать моряком и летчиком, но после чтения книг и просмотра фильмов он выбрал разведку.