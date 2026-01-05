Путин позвонил мальчику, чью просьбу исполнил на «Елке желаний» Путин поздравил мальчика с «Елки желаний» после исполнения его мечты

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с семилетним Игорем Степаненко из Подмосковья, чью новогоднюю мечту осуществили в рамках акции «Елка желаний», передает пресс-служба Кремля. Глава государства поздравил мальчика и его большую семью с Новым годом.

Во время разговора Путин поинтересовался у первоклассника впечатлениями от поездки в Калининград и посещения Музея Мирового океана. Игорь рассказал, что ему особенно запомнились скелет кашалота, окаменелости и корабли. Президент отметил, что эти знания пригодятся в учебе. Мальчик в свою очередь подготовил для главы государства подарок — картину, которую передаст через организаторов.

Будем считать, что я поработал в этом году за Дедушку Мороза. Тебе от Дедушки Мороза самые-самые теплые, нежные поздравления с Новым годом и пожелания счастья, — сказал Путин.

Игорь поблагодарил президента за исполнение сразу трех его желаний: полет на самолете, визит в Калининград и возможность собраться там всей семьей. Путин согласился, что последнее, возможно, самое важное. Поездка для мальчика, увлеченного подводным миром, стала настоящим новогодним чудом.

Ранее Путин в разговоре с семилетним участником акции «Елка желаний» рассказал, что в детстве мечтал стать разведчиком. Глава государства отметил, что у него были также планы стать моряком и летчиком, но после чтения книг и просмотра фильмов он выбрал разведку.