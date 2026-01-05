Атака США на Венесуэлу
Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
05 января 2026 в 21:23

Путин позвонил мальчику, чью просьбу исполнил на «Елке желаний»

Путин поздравил мальчика с «Елки желаний» после исполнения его мечты

Владимир Путин Владимир Путин Фото: kremlin.ru
Читайте нас в Дзен

Президент России Владимир Путин пообщался по телефону с семилетним Игорем Степаненко из Подмосковья, чью новогоднюю мечту осуществили в рамках акции «Елка желаний», передает пресс-служба Кремля. Глава государства поздравил мальчика и его большую семью с Новым годом.

Во время разговора Путин поинтересовался у первоклассника впечатлениями от поездки в Калининград и посещения Музея Мирового океана. Игорь рассказал, что ему особенно запомнились скелет кашалота, окаменелости и корабли. Президент отметил, что эти знания пригодятся в учебе. Мальчик в свою очередь подготовил для главы государства подарок — картину, которую передаст через организаторов.

Будем считать, что я поработал в этом году за Дедушку Мороза. Тебе от Дедушки Мороза самые-самые теплые, нежные поздравления с Новым годом и пожелания счастья, — сказал Путин.

Игорь поблагодарил президента за исполнение сразу трех его желаний: полет на самолете, визит в Калининград и возможность собраться там всей семьей. Путин согласился, что последнее, возможно, самое важное. Поездка для мальчика, увлеченного подводным миром, стала настоящим новогодним чудом.

Ранее Путин в разговоре с семилетним участником акции «Елка желаний» рассказал, что в детстве мечтал стать разведчиком. Глава государства отметил, что у него были также планы стать моряком и летчиком, но после чтения книг и просмотра фильмов он выбрал разведку.

Владимир Путин
дети
мечты
Россия
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Полиция Венесуэлы решила наказать всех причастных к атаке США
Очередной погибший обнаружен во флоридском Диснейленде
«Идентифицированы»: раскрыты подробности о трагедии в Швейцарии
На Западе забили тревогу из-за российских авиабомб
Два крупных аэропорта Московского региона закрыли небо
Суд Нью-Йорка прислушался к просьбе Мадуро на заседании
Стало известно, кто заменит Долину на московском концерте в марте
«Не может нас поучать»: Бабиш поставил на место украинского посла-критикана
Мадуро обозначил свой статус на суде в Нью-Йорке
Путин позвонил мальчику, чью просьбу исполнил на «Елке желаний»
В Киеве найдено тело дочери известного по делу Гонгадзе генерала МВД
Российские силы ПВО «расправились» с десятками БПЛА за четыре часа
Стали известны жесткие подробности задержания супруги Мадуро
«Хаос и беззаконие»: Небензя предрек возвращение в эпоху бесправия
В США завершилось первое заседание по делу Мадуро
«Салават Юлаев» забрал хоккеиста из списка отказов
Зеленский назвал одного из организаторов ударов по России
«На бомжа»: в России не оценили образ Тарасова на зимней прогулке
Мадуро высказался о своем президентстве на суде в Нью-Йорке
В Венесуэле объявили мобилизацию
Дальше
Самое популярное
Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус
Общество

Вкуснее винегрета: простой салат со свеклой и маринованными огурцами к обеду, ужину или на перекус

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака
Общество

Никаких больше сырников и оладий. Готовлю гибаницу по-сербски: лаваш, сыр и 15 минут! Простой рецепт быстрого завтрака

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме
Общество

Картошку больше не жарю. Готовлю ташмиджаби по-грузински — рецепт ужина в одной форме

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.