Какие изменения ждут россиян с 1 января 2026: МРОТ и пенсии, выплаты семьям

В новом году вступает в силу ряд законов. Что известно, какие изменения ждут россиян с 1 января 2026-го, коснется ли это МРОТ, пенсий и других социальных пособий, какие новые выплаты дадут семьям, какие меры поддержки вводят для участников СВО?

Какие изменения ждут россиян с 1 января 2026 года: МРОТ и пенсии

По словам спикера Госдумы Вячеслава Володина, в связи с новым законодательством с 1 января более чем на 20% вырастет минимальный размер оплаты труда, новый МРОТ составит 27 093 рубля.

Также увеличатся прожиточный минимум и ряд социальных выплат, а страховые пенсии проиндексируют на 7,6%, отметил парламентарий.

Обновления в части мер поддержки семей включают:

снятие ограничений на включение в страховой стаж периодов ухода за ребенком до 1,5 года;

новую выплату для работающих родителей двух и более детей;

социальные гарантии наравне с Героями России и Героями Труда для женщин со званием «Мать-героиня».

«При определенных условиях каждый из работающих родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), имеющих двух и более детей, может получать пособие. Его размер равен разнице между уплаченным НДФЛ по ставке 13% и суммой налога, которая была бы уплачена по ставке 6%», — подчеркнул Володин.

Корпоративные выплаты при рождении детей освобождаются от НДФЛ: увеличивается с 50 тыс. до 1 млн рублей необлагаемая налогом сумма выплат работодателей сотрудникам на ребенка в течение первого года после его рождения, усыновления или установления опеки.

Вячеслав Володин Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru

Чтобы получить новую выплату для семей с двумя и более детьми необходимо будет подать заявление через «Госуслуги», Социальный фонд или МФЦ.

Также с 1 января повысятся пособия по беременности и родам. Их размеры составят 124,7 тыс. рублей (обычные роды), почти 139 тыс. рублей (осложненные) и около 172,8 тыс. рублей (многоплодная беременность). Как отмечают специалисты, эти суммы более чем на 20% превышают минимальные значения, действующие в 2025 году.

Какие меры поддержки вводят для участников СВО

Вступит в силу ряд законов, направленных на поддержку участников СВО, их родных и близких.

«В частности, для них продлеваются кредитные каникулы. Вводятся льготы по транспортному и земельному налогам. С 2022 года принято 154 закона в этой сфере. Сформирована система, которая корректируется исходя из вызовов и меняющейся ситуации», — написал Володин.

Участники СВО получили право на бесплатное второе среднее профессиональное образование. Для их совершеннолетних детей продлены льготы после окончания школы до 1 сентября.

Контроль за мигрантами и иноагенты: что изменится

Министерство внутренних дел и органы управления образованием будут оперативно обмениваться информацией о детях мигрантов.

Органы управления будут передавать МВД сведения о зачислении или отчислении детей мигрантов, результатах тестирования по русскому языку. Министерство в свою очередь предоставит коллегам актуальные данные о регистрации или миграционном учете детей иностранных граждан.

Для иностранных агентов устанавливается единая ставка НДФЛ в размере 30%.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

«Те, кто предал нашу страну, будут платить в бюджет государства налоги в большем размере», — заявил председатель Госдумы.

