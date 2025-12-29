Путин перевел домовые чаты в мессенджер MAX: что известно, новый закон

Президент РФ Владимир Путин подписал документ, обязывающий управляющие компании, ресурсоснабжающие организации и операторов по обращению с отходами общаться с жильцами многоквартирных домов через мессенджер MAX. Что известно, как работает новый закон?

Как Путин перевел домовые чаты в мессенджер MAX, новый закон

Подписанный президентом документ утверждает, что Минстрой установит порядок взаимодействия между жильцами и представителями соответствующих организаций.

Акты приемки работ по содержанию и ремонту общего имущества будут оформляться по единым требованиям, которые также разработает Минстрой.

Закон меняет и требования к руководителям управляющих компаний: вместо квалификационного экзамена вводится независимая оценка квалификации. Новые нормы должны упростить контроль и повысить прозрачность работы отрасли.

По словам первого зампреда комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Владимира Кошелева, с помощью чата в MAX будет решена главная проблема, из-за которой сегодня, в частности, сложно удаленно проводить общие собрания собственников, — это идентификация участников. По его словам, остальные мессенджеры недостаточно защищены, их использование создает риск «завладения данными», в том числе персональными.

В сложившихся условиях, считает парламентарий, единственным мессенджером, который целесообразно определить в качестве сервиса, обеспечивающего функционирование домовых чатов, является многофункциональный защищенный сервис обмена информацией MAX.

Какие еще законы касательно MAX подписал Путин

Президент России подписал закон, который позволит гражданам подтверждать возраст с помощью MAX при покупке целого ряда товаров и услуг, например табака, алкоголя и энергетиков.

Документ также ужесточает регулирование онлайн-торговли и регистрации доменных имен.

Цифровое подтверждение возраста через MAX будет использоваться и для доступа к информационной продукции, приобретения опасных бытовых газовых баллонов, участия в лотереях и посещения мероприятий. Параллельно закон вводит внесудебную блокировку сайтов, незаконно торгующих табаком и кальянами в интернете.

Кроме того, закон меняет правила регистрации доменных имен: теперь это смогут делать только российские юридические лица из утвержденного перечня, а для частных лиц обязательной станет предварительная идентификация через ЕСИА. Новые нормы направлены на усиление контроля за возрастными ограничениями и цифровым пространством.

Законопроект был одобрен Советом Федерации 24 декабря. По нему для приобретения товаров с возрастным ограничением достаточно будет открыть цифровой ID в MAX — QR-код, созданный на основе данных учетной записи с портала «Госуслуг».

Возможность подтверждения возраста через мессенджер MAX была доступна и ранее в некоторых популярных сетевых магазинах.

Какие возможности открыл MAX для пенсионеров

Ранее в пресс-службе Министерства труда России сообщили, что пенсионеры и граждане с инвалидностью могут предъявить цифровое удостоверение через мессенджер MAX.

Удостоверение, сформированное на основе цифрового ID, доступно в мобильном приложении. Этой возможностью ранее уже обладали члены многодетных семей. Документ может понадобиться в различных ситуациях. Он позволяет получить скидки в розничных точках, посетить бесплатно музеи или подтвердить право на льготный проезд в общественном транспорте.

Для получения цифрового удостоверения необходимо иметь подтвержденную учетную запись ЕСИА. Также требуется согласие Социального фонда России на обработку данных.

