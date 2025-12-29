Королевская семья Британии: новости, Гарри и Меган торгуют свиданиями?

Принц Гарри и Меган Маркл решили монетизировать доступ к себе, взимая заоблачные суммы за частные ужины, передает RadarOnline. Какие новости королевской семьи Великобритании известны сегодня, 29 декабря?

Правда ли, что Гарри и Меган торгуют свиданиями

Сообщается, что супруги рассматривают возможность продажи билетов на частные ужины по цене около $100 тысяч за место. По данным СМИ, ранее в этом месяце Сассекские «незаметно» выставили на аукцион доступ к себе, предложив его тому, кто даст наибольшую цену. Отмечается, что делают они это не для собственного обогащения — средства пойдут в пользу благотворительной организации Archewell.

«Платить за ужин с работающим членом британской королевской семьи или организовывать доступ к нему считается табу, но герцог и герцогиня Сассекские не являются работающими членами королевской семьи с тех пор, как они переехали в Калифорнию в 2020 году. Информация о возможности пообщаться с Гарри и Меган не была размещена на сайте компании, что означает, что эта услуга могла быть предоставлена ​​в частном порядке состоятельным клиентам, которые ранее платили за общение со знаменитостями», — пишет RadarOnline.

Меган Маркл и принц Гарри Фото: I-Images/Keystone Press Agency/Global Look Press

Источник заявил, что некоторые люди действительно готовы платить сотни тысяч долларов за общение с ними. Однако не все верят в исключительно благие намерения пары.

«Они собираются использовать свою известность для сбора средств. Они смогут заявлять, что ужины проводятся по самым разным причинам, от благотворительности до деловых переговоров, но суть в том, что это будет очень простой способ заработать деньги для себя — и вдобавок они получат бесплатный ужин. И нельзя отрицать — они предоставляют доступ к себе таким образом, который предыдущие члены королевской семьи никогда бы не стали рассматривать», — сказал инсайдер.

За что от королевской семьи потребовали компенсации

Член палаты представителей Ро Кханна призвал британскую королевскую семью выплатить компенсации жертвам Джеффри Эпштейна, ссылаясь на связи покойного финансиста с Эндрю Маунтбаттен-Виндзором. Кханна сделал эти заявления после того, как вновь всплыли документы, касающиеся Эпштейна и бывшего принца.

«Королевская семья должна испытывать стыд и ужас. Они должны выплатить компенсацию каждой девушке из рабочего класса, ставшей жертвой действий Эпштейна», — написал Кханна в соцсети.

Ранее король Карл III лишил Эндрю королевских титулов, жилья и семейных привилегий из-за его связи с Эпштейном, осужденным за торговлю людьми в целях сексуальной эксплуатации. Букингемский дворец заявил: «Его Величество хочет ясно дать понять, что его мысли и глубочайшие сочувствия были и останутся с жертвами и пострадавшими от любых форм насилия».

