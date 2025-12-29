Почему не работает WhatsApp 29 декабря: где сбои в РФ, полная блокировка

Сегодня, 29 декабря, не работает WhatsApp в регионах России. Что известно, где сбои, когда наступит полная блокировка?

Где в России не работает WhatsApp 29 декабря

В понедельник, 29 декабря, сообщения, что не работает WhatsApp, поступают из десятков регионов — пользователи утверждают, что сбои наблюдаются на мобильных и стационарных платформах, проблемы возникают с отправкой текстовых и голосовых сообщений, фото и видео, при совершении звонков. Кроме того, в мессенджере не приходят оповещения, в некоторых случаях фиксируется полная потеря доступа к WhatsApp.

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» насчитываются 87 жалоб на мессенджер за сутки. Ранее этот показатель составил 265. Обращения поступают из Москвы — 19%, Московской области — 10%, Краснодарского края — 9%, Башкирии — 8%, Кузбасса — 6%, Свердловской области, Хабаровского края, Санкт-Петербурга — по 5%, Вологодской, Ростовской, Омской, Тверской, Ивановской, Псковской, Астраханской, Калужской областей, Бурятии, Приморского края, Дагестана, Ставрополья — по 3%.

На сайте Downdetector.su зафиксированы 92 жалобы за сутки. Пользователи сообщают о сбоях из Рязанской области (32%), Чувашии (29%), Владимирской области (26%), Башкирии (8%), Москвы (2%).

«Невозможно отправить сообщение», «Не открывается приложение», «Не приходят сообщения», «WhatsApp больше не работает?», «Что сегодня с WhatsApp?» — пишут пользователи.

Почему не работает WhatsApp 29 декабря, полная блокировка

В Роскомнадзоре заявили, что продолжат ограничивать работу WhatsApp, так как компания нарушает российское законодательство. В августе ведомство ввело постепенную деградацию звонков в мессенджере.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — добавили в РКН.

Регулятор подчеркнул, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.

«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — заявили в Роскомнадзоре.

Президент России Владимир Путин заявил, что главная проблема работы зарубежных мессенджеров в стране заключается в соблюдении российского законодательства.

«И проблема <...> в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — сказал Путин на прямой линии.

Дизайнер и блогер Артемий Лебедев в своем обзоре новостей резко раскритиковал мессенджер WhatsApp за отказ соблюдать российское законодательство. Он предрек скорую блокировку платформы на территории страны.

«WhatsApp решил не сотрудничать с российскими властями, поэтому будет задушен», — считает Лебедев.

Блогер отметил, что мессенджер Telegram, по его мнению, продолжит работу, поскольку готов сотрудничать с российскими правоохранительными органами — в частности, блокировать группы, связанные с преступной деятельностью.

Зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов считает, что WhatsApp продолжит работать в России до Нового года, но позднее будет заблокирован.

«Я думаю, что до Нового года полной блокировки WhatsApp не будет. Десятки миллионов наших граждан привыкли к этому мессенджеру. Считаю, что применение таких мер займет примерно два или три месяца. Я надеюсь, что все-таки до Нового года мы еще сможем через WhatsApp что-то пересылать», — сказал Свинцов.

