Почему не работает WhatsApp 28 декабря: где сбои в РФ, причины блокировки

Почему не работает WhatsApp 28 декабря: где сбои в РФ, причины блокировки

Сегодня, 28 декабря, не работает WhatsApp в регионах России. Что известно, где сбои, в чем причины блокировки?

Где в России не работает WhatsApp 28 декабря

В воскресенье, 28 декабря, жалобы о проблемах с WhatsApp поступают из десятков регионов — пользователи утверждают, что сбои наблюдаются на мобильных и стационарных платформах, проблемы возникают с отправкой текстовых и голосовых сообщений, фото и видео, при совершении звонков. Кроме того, в мессенджере не приходят оповещения, в некоторых случаях фиксируется полная потеря доступа к WhatsApp.

На мониторинговом сайте «Сбой.рф» насчитываются 72 жалобы на мессенджер за сутки. Ранее этот показатель составил 336. Обращения поступают из Москвы — 18%, Новосибирской области, Краснодарского края, Московской области — по 10%, Нижегородской области, Санкт-Петербурга, Красноярского края — по 6%, Башкортостана, Татарстана, Тульской, Тамбовской, Калужской областей, Кузбасса, Хакасии — по 4%, Тверской, Ульяновской областей — по 2%.

На сайте Downdetector.su зафиксирована 121 жалоба за сутки. Пользователи сообщают о сбоях из Красноярского края (59%) и Свердловской области (40%).

«Невозможно отправить сообщение», «Сбой WhatsApp сегодня, 28 декабря», «Второй день ничего не отправляет и не принимает», «Нет звонков, входящих и наоборот. Вообще отсутствует интернет частенько», «Не загружается WhatsApp», — жалуются пользователи.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Почему не работает WhatsApp 28 декабря

По словам президента России Владимира Путина, главная проблема функционирования зарубежных мессенджеров на территории РФ заключается в соблюдении российского законодательства.

«И проблема этих мессенджеров заключалась в том, что политическое руководство их стран не давало им возможности соблюдать наши законы, накладывая определенные ограничения. Этим и были вызваны соответствующие действия по замедлению, по скоростям и так далее. Нужно ли было это делать? Конечно», — сказал Путин на прямой линии.

В Роскомнадзоре заявили, что продолжат ограничивать работу WhatsApp, так как компания нарушает российское законодательство. В августе ведомство ввело постепенную деградацию звонков в мессенджере.

«Ограничения вводятся поэтапно, позволяя перейти пользователям на использование других мессенджеров», — добавили в РКН.

Регулятор подчеркнул, что WhatsApp используют для организации терактов, вербовки их исполнителей, мошеннических и других преступлений. При этом мессенджер не принимает меры для пресечения этих действий.

«В случае если требования российского законодательства так и не будут выполнены мессенджером, то он будет полностью заблокирован», — заявили в Роскомнадзоре.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

По словам председателя комитета Госдумы по информационной политике Сергея Боярского, WhatsApp было дано достаточно времени, чтобы наладить работу в России.

«Коллеги никогда не откликались», — подчеркнул он.

WhatsApp следует полностью заблокировать на территории России, если его владельцы откажутся подчиняться требованиям Роскомнадзора, считает бывший российский премьер, глава Ассоциации юристов РФ Сергей Степашин.

«Что касается WhatsApp, то несколько раз блокировались его некоторые информационные чаты, явно экстремистского, террористического характера. Те теракты, которые у нас происходят, тоже координируются, насколько я знаю, через WhatsApp. Роскомнадзор, как мне известно, сделал еще одно официальное предупреждение владельцам этого мессенджера. Если не будет исправления тех замечаний, которые были сделаны, то WhatsApp придется закрывать. Я другого пути не вижу», — сказал Степашин.

Читайте также:

Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 декабря

Почему не работает мобильный интернет сегодня, 28 декабря: где сбои в РФ

Ледяные иглы, ветер и до −30: погода в Москве и Питере на новогодней неделе