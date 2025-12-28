Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 28 декабря

Украинские военные атаковали российские регионы беспилотниками. Какие территории оказались в опасности в ночь на 28 декабря?

Какие регионы ВСУ пытались атаковать ночью 28 декабря

Силами противовоздушной обороны были перехвачены и уничтожены 43 украинских беспилотных летательных аппарата. Как следовало из сводного отчета Министерства обороны Российской Федерации, работа по ликвидации дронов самолетного типа проводилась в период с 20:00 до 23:00 по московскому времени.

Основная часть воздушных целей была ликвидирована над территориями приграничных регионов юга и запада страны. Наибольшее количество, 15 единиц, сбито над территорией Ростовской области. Еще по шесть дронов нейтрализовано над Волгоградской и Курской областями, четыре — над Республикой Крым и столько же — над Липецкой областью.

Над Смоленской областью российскими силами радиоэлектронной борьбы были нейтрализованы два беспилотных летательных аппарата Вооруженных сил Украины, сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Василий Анохин. Где именно были уничтожены дроны, он не уточнил. Министерство обороны Российской Федерации эту информацию не комментировало. Падение одного из аппаратов привело к незначительным материальным повреждениям, уточнил Анохин.

«В результате разрушения одного из дронов и разлета его обломков <...> пострадало металлическое ограждение частного дома. При этом никто из людей не пострадал», — написал губернатор.

Telegram-канал SHOT отмечал, что в ночь на 28 декабря над городом Сызрань в Самарской области прогремела серия взрывов. По информации канала, причиной хлопков стала работа систем противовоздушной обороны, уничтожающих украинские беспилотные летательные аппараты. Минобороны РФ данную информацию пока не комментировало.

Официального подтверждения от властей или данных о пострадавших и разрушениях также пока не поступало. Согласно версии SHOT, события развивались в два этапа.

На севере Ростовской области были подавлены и уничтожены беспилотные летательные аппараты Вооруженных сил Украины, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Юрий Слюсарь. По его данным, нападению подверглись Кашарский, Чертковский, Шолоховский и Боковский районы. Министерство обороны Российской Федерации эти сведения пока не комментировало.

«Предварительно, люди не пострадали. Информация о последствиях на земле уточняется», — написал Слюсарь.

Как ВСУ атаковали Россию ранее

Силы ПВО ВС России в ночь на 27 декабря сбили четыре украинских беспилотника, сообщили в Минобороны. Они относились к аппаратам самолетного типа.

«Дежурными средствами ПВО уничтожены четыре украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: три БПЛА — над территорией Республики Крым, один БПЛА — над акваторией Черного моря», — говорилось в сообщении.

Украинские военные атаковали беспилотником электрические сети в Пологовском округе Запорожской области, написал губернатор Евгений Балицкий в своем Telegram-канале. По его словам, без электроснабжения остались более 14 тыс. абонентов.

«Более 14 тыс. абонентов остались без электроснабжения в результате удара беспилотников противника по электрическим сетям Пологовского муниципального округа», — отметил глава региона.

На территории Тульской области была объявлена опасность атаки беспилотных летательных аппаратов, о чем в своем Telegram-канале предупредил глава региона Дмитрий Миляев.

«Прошу сохранять спокойствие. Единый номер вызова экстренных служб: 112», — напомнил он.

