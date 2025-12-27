Удары по Украине сегодня, 27 декабря: какие цели ВСУ поражены, последствия

Вооруженные силы России сегодня ночью, 27 декабря, нанесли удар по объектам военной и энергетической инфраструктуры на Украине, сообщают военные корреспонденты. Что об этом известно, какие цели были поражены?

Что известно об ударах по объектам на Украине 27 декабря

Российские военные в ночь на 27 декабря нанесли удары по объектам ВСУ, логистики и энергетики в Киевской, Житомирской, Полтавской, Черкасской, Черниговской, Одесской и Сумской областях, сообщил военный блогер Олег Царев в авторском Telegram-канале.

«Были зафиксированы пуски „Калибров“ с Черного моря, а также ракет X-101 бортами стратегической авиации ВС РФ. Большое количество „Гераней“ было запущено с нескольких аэродромов РФ. Комбинированный удар нанесен по энергетическим объектам Киева. Поражена ТЭЦ-6: часть города без света и без воды. Снова повреждена самая мощная электростанция в Киевской области — Трипольская ТЭС. Взрывы зафиксированы в Броварах, Вышгороде, Борисполе, Белой Церкви, Буче. Атакован аэродром Озерное под Житомиром», — отметил он.

Удары по энергообъектам Киева продолжились утром 27 декабря, заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

«Киев и Киевская область — 26 ударов. Населенные пункты и районы: Киев, Бровары, Вышгород, Бучанский район, Обуховский район, Макаров, Белая Церковь, Триполье, пригород Киева. Что известно по итогам: поражены ТЭЦ-4, ТЭЦ-5, ТЭЦ-6; повторные удары в районе Киевской ГЭС (Вышгород); под ударом подстанция 750 кВ „Макаров“; зафиксированы удары по полигонам и местам размещения военных формирований в Белой Церкви. Из Киева сообщают об отсутствии отопления, перебоях с электричеством и водоснабжением, даже по графику подача ресурсов нарушена», — сообщил он в личном блоге.

В Одесской области, по данным подпольщика, удары были нанесены по тренировочной базе морской пехоты ВСУ и емкости с горюче-смазочными материалами, в Харьковской — по складам ПВО и пунктам временной дислокации украинских формирований.

«Всего зафиксировано: 48 ударов. Характер ударов — масштабная комбинированная кампания с приоритетом по энергетике, узлам ПВО, военной инфраструктуре и тыловым объектам управления. Основной фокус — Киев и Киевская область», — уточнил Лебедев.

Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

