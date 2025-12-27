Коварные ловушки и раненые дети: как ВСУ атакуют Россию 27 декабря

27 декабря Вооруженные силы Украины продолжили наносить удары по российским территориям. По данным Минобороны РФ, в общей сложности было уничтожено 78 украинских беспилотников. В результате воздушной атаки в Белгородской области ранен ребенок. Губернатор Херсонской области заявил о продолжении ударов ВСУ по региону. Все подробности об атаках ВСУ на территории РФ — в материале NEWS.ru.

ВС РФ уничтожили 78 БПЛА противника над Россией

Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 78 дронов ВСУ самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что ВС России также нанесли удар по местам производства БПЛА в 154 районах.

«Средствами противовоздушной обороны сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — сказано в сообщении.

ПВО сбила семь дронов над Краснодарским краем и Адыгеей

Силы противовоздушной обороны в ночь на 27 декабря сбили семь беспилотников ВСУ в небе над Россией, заявили в пресс-службе Минобороны РФ. По информации ведомства, атаке с воздуха подверглись два региона страны — Краснодарский край и Республика Адыгея.

«В течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО уничтожены семь украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», — отметили в министерстве.

Четыре вражеских БПЛА удалось ликвидировать над территорией Кубани, еще три — над территорией Адыгеи. Сведений о возможных жертвах, пострадавших и разрушениях на земле не поступало, уточнили в Минобороны.

Почти 15 тыс. человек остались без света после атаки ВСУ

Украинские военные атаковали беспилотником электрические сети в Пологовском округе Запорожской области, сообщил губернатор региона Евгений Балицкий. По его словам, без электроснабжения остались более 14 тыс. абонентов.

«Более 14 тыс. абонентов остались без электроснабжения в результате удара беспилотников противника по электрическим сетям Пологовского муниципального округа», — отметил глава региона.

Без электричества остались села Григоровка, Семеновка, Басань, Тарасовка, Новофедоровка, Инженерное, Шевченково, Павловское, Ожерельное, а также частично город Пологи. Балицкий подчеркнул, что аварийные службы уже работают на линиях электропередачи.

ВСУ продолжают бить по жилым домам в Херсонской области

Удары ВСУ по гражданским объектам по территории Херсонской области не прекращаются, заявил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, украинские военные целенаправленно атакуют инфраструктуру и жилые дома, что приводит к гибели мирных жителей.

«Бывают дни, когда обстрелов несколько меньше, но говорить о спаде не приходится. Украинские формирования продолжают целенаправленно наносить удары по гражданской инфраструктуре, жилым домам, объектам жизнеобеспечения и даже автомобилям мирных жителей. Самое страшное — что гибнут люди, мирные граждане. Это террор против населения, к которому украинское командование прибегает постоянно», — сказал Сальдо.

Губернатор добавил, что энергетическая система остается одной из наиболее уязвимых сфер. По его словам, только за последний месяц несколько ударов по подстанциям и линиям электропередачи оставили без света более чем 300 тысяч жителей. При этом, как отметил Сальдо, аварийные службы «Херсонэнерго» оперативно восстанавливают подачу, а необходимые запасы оборудования созданы с учетом как обстрелов, так и зимнего периода.

Украинские военные оставили заминированные ловушки при отступлении

В ходе освобождения села Косовцево в Запорожской области российские военные обнаружили мобильные телефоны со взрывными устройствами, рассказал командир взвода группировки «Восток» с позывным Самурай. Он отметил, что подобные ловушки опасны как для военнослужащих, так и для вернувшихся в населенный пункт мирных жителей.

«Стоит только взять человеку телефон — происходит взрыв, отрыв конечности практически гарантирован <…>, телефоны трогать нельзя: обходим, передаем информацию задним, что здесь заминировано, и проходим мимо», — пояснил Самурай.

Школьницу госпитализировали с ранением лица после атаки армии Украины

Двое мирных жителей, включая ребенка, получили ранения при атаке украинского дрона в Белгородской области 26 декабря, сообщил губернатор Вячеслав Гладков. Беспилотник нанес удар по автомобилю в селе Замостье Грайворонского округа. По его словам, пострадавшим была оказана медицинская помощь.

«В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Восьмилетнюю девочку, получившую минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и плеча, транспортируют в детскую областную клиническую больницу», — говорится в сообщении.

