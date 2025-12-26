Новый год — 2026
26 декабря 2025 в 18:55

Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по Белгородчине

Гладков: беспилотник ранил мужчину и восьмилетнюю девочку в Белгородской области

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Двое мирных жителей, включая ребенка, получили ранения при атаке украинского дрона в Белгородской области, сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. Беспилотник нанес удар по автомобилю в селе Замостье Грайворонского округа. По его словам, пострадавшим была оказана медицинская помощь.

В селе Замостье Грайворонского округа FPV-дрон нанес удар по автомобилю. Мужчину с баротравмой и осколочным ранением лица бригада скорой доставляет в областную клиническую больницу. Восьмилетнюю девочку, получившую минно-взрывную травму, а также осколочные ранения лица и плеча, транспортируют в детскую областную клиническую больницу, — говорится в сообщении.

Ранее в Министерстве обороны России сообщили, что в течение четырех часов ВСУ атаковали Крым и акваторию Черного моря беспилотниками. В результате работы систем противовоздушной обороны, как заявили в ведомстве, были уничтожены все 24 воздушные цели.

Кроме того, военный эксперт Василий Дандыкин предположил, что ВСУ могут накапливать беспилотники для массированных ударов по российской территории в новогодние праздники. По его мнению, недавнее снижение активности атак с воздуха указывает на подготовку к такой операции.

