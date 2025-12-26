БПЛА совершили массированный налет на Крым посреди дня Средства ПВО сбили 24 беспилотника над Крымом и Черным морем

Вооруженные силы Украины в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени атаковали беспилотными летательными аппаратами Крым и Черное море, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 цели. Из них 14 БПЛА сбили над Крымом и 10 — над акваторией Черного моря.

В период с 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 10 БПЛА — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее в крымском поселке городского типа Кировское вспыхнул пожар после удара беспилотника по инфраструктурному объекту. Как уточнил советник главы региона Олег Крючков, в результате атаки жертв нет, гражданские объекты не затронуты, пожарные занимаются тушением.

До этого украинские войска ударили дроном по деревне Ходяковке в Глушковском районе Курской области. По словам губернатора Александра Хинштейна, в результате погиб 57-летний мужчина. В момент атаки он ехал на велосипеде.