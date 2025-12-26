Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 17:25

БПЛА совершили массированный налет на Крым посреди дня

Средства ПВО сбили 24 беспилотника над Крымом и Черным морем

Военнослужащий ВСУ Военнослужащий ВСУ Фото: Социальные сети
Читайте нас в Дзен

Вооруженные силы Украины в период с 13:00 до 17:00 по московскому времени атаковали беспилотными летательными аппаратами Крым и Черное море, сообщили в Министерстве обороны России. По данным ведомства, дежурными средствами противовоздушной обороны уничтожены 24 цели. Из них 14 БПЛА сбили над Крымом и 10 — над акваторией Черного моря.

В период с 13:00 мск до 17:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 24 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа: 14 БПЛА — над территорией Республики Крым, 10 БПЛА — над акваторией Черного моря, — говорится в сообщении.

Ранее в крымском поселке городского типа Кировское вспыхнул пожар после удара беспилотника по инфраструктурному объекту. Как уточнил советник главы региона Олег Крючков, в результате атаки жертв нет, гражданские объекты не затронуты, пожарные занимаются тушением.

До этого украинские войска ударили дроном по деревне Ходяковке в Глушковском районе Курской области. По словам губернатора Александра Хинштейна, в результате погиб 57-летний мужчина. В момент атаки он ехал на велосипеде.

Минобороны РФ
МО РФ
ПВО
ВСУ
БПЛА
дроны
беспилотники
Крым
Черное море
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Алаудинов назвал главную помеху на пути к миру на Украине
Врачи пересадили женщине ухо на стопу
«Черт из табакерки»: рождественскую речь Зеленского сравнили с сатанизмом
На Украине верующие вступили в конфликт из-за Рождества
Европейская страна совершила крупнейший за 40 лет экспорт оружия
Свет как ресурс: почему естественное освещение важнее дизайнерского света
Девочка-подросток пережила выстрел в голову, но потеряла мать
Рецепт-находка для гурманов: кролик в красном вине с черносливом
Гладков рассказал о последствиях удара ВСУ по Белгородчине
Экс-посол США стал героем пранка Вована и Лексуса
«Ложь и фальшивки»: в Крыму предупредили о начале информационной атаки
Мантуров назвал причину снижения потока посетителей крупных ТЦ в России
В Ноябрьске у самолета нашли неисправность шасси после приземления
Сильнейший за всю зиму снегопад обрушился на Москву
В Санкт-Петербурге задержали более 70 членов проукраинской секты
«Переобулся в воздухе»: генерал о словах Зеленского про готовность к выборам
Почему заказчики требуют прозрачности на всех этапах строительства
Зеленский сообщил новые детали выборов на Украине
«Скажи, что любишь»: 45-летнюю педофилку отправили в тюрьму — подробности
Экс-заместителя губернатора Ростовской области арестовали заочно
Дальше
Самое популярное
Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола
Семья и жизнь

Рецепт салата «Медвежья шубка» с копченой грудкой: украшение стола

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие
Семья и жизнь

Рецепт закуски из лаваша «Сырные палочки» — хрустящее удовольствие

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года
Семья и жизнь

Тарталетки с крабовыми палочками и сыром — легкая закуска для Нового года

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.