Украинский беспилотник убил 57-летнего мужчину на велосипеде Велосипедист погиб при атаке БПЛА в Курской области

Вооруженные силы Украины ударили беспилотным летательным аппаратом по деревне Ходяковка в Глушковском районе Курской области, написал в Telegram-канале губернатор Александр Хинштейн. По его словам, в результате погиб 57-летний мужчина. В момент атаки он ехал на велосипеде.

В деревне Ходяковка Глушковского района враг с помощью дрона атаковал мирного жителя, который ехал на велосипеде. К глубокой скорби, 57-летний мужчина погиб. Приношу искренние соболезнования родным и близким, — говорится в сообщении.

Кроме того, продолжил Хинштейн, под удар попало село Крупец в Рыльском района. При атаке пострадал 54-летний пожарный. Мужчину доставили в больницу с осколочными ранениями.

Враг жесток, он не оставляет попыток навредить нашим людям, — констатировал глава региона.

По данным Министерства обороны России, в период с 8:00 до 13:00 26 декабря средства противовоздушной обороны перехватили и сбили над Крымом 16 украинских беспилотников. Еще один БПЛА уничтожили в акватории Черного моря.