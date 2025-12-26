Новый год — 2026
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
26 декабря 2025 в 13:23

Более 15 БПЛА атаковали Крым пятничным утром

Минобороны сообщило об уничтожении 17 БПЛА над Крымом и Черным морем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Средства противовоздушной обороны перехватили и сбили 16 украинских беспилотников над Крымом в период с 8:00 до 13:00 26 декабря, сообщила пресс-служба Минобороны. В акватории Черного моря уничтожили один БПЛА. Информация о пострадавших или разрушениях не приводится.

В период с 8:00 до 13:00 мск дежурными средствами ПВО уничтожены 17 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

В ночь на 26 декабря ПВО ликвидировала 77 украинских беспилотников. ВСУ атаковали семь регионов России, а также акватории Черного и Азовского морей. Наибольшее число запущенных украинской стороной БПЛА перехватили в Волгоградской области — 34. В Ростовской области уничтожили 23 дрона, а в Калужской и Крыму — по пять.

Ранее на нефтетерминале в порту Темрюка Краснодарского края начался крупный пожар в двух резервуарах из-за атаки БПЛА. Площадь возгорания составляла две тысячи квадратных метров. Для ликвидации возгорания были привлечены значительные силы и средства пожаротушения. По предварительным данным, никто не пострадал.

Крым
Черное море
БПЛА
беспилотники
атаки
ПВО
Минобороны
