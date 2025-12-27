Российские силы противовоздушной обороны за сутки сбили 78 дронов ВСУ самолетного типа, сообщили в пресс-службе Минобороны РФ. Отмечается, что ВС России также нанесли удар по местам производства БПЛА в 154 районах.

Средствами противовоздушной обороны сбиты 78 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа, — сказано в сообщении.

По данным ведомства, с начала СВО российские военные уничтожили 699 украинских самолетов, 283 вертолета, 105 295 дронов, 640 зенитных комплексов. Также Киев остался без 26 747 танков, 1643 боевых машин и 50 143 автомобилей.

Ранее российская армия отразила три атаки ВСУ в Харьковской области. Украинские подразделения пытались прорваться в направлении Купянска. Как сообщила пресс-служба Министерства обороны, в ходе отражения атак ВСУ потеряли около 60 военнослужащих. Также было уничтожено два бронеавтомобиля и два пикапа. Российским военным удалось сорвать попытку прорыва в районах населенных пунктов Благодатовка, Паламаревка и Осиново.