Аналитик оценил перспективы скорого возобновления работы «Северного потока»

В ближайшее время не ожидается возобновления работы «Северного потока», заявил NEWS.ru независимый эксперт рынка нефти и газа Владимир Демидов. По словам аналитика, даже Соединенные Штаты, заинтересованные в восстановлении газопровода, не могут повлиять на этот процесс.

Я не думаю, что в ближайшее время возобновится работа «Северного потока», даже при помощи США, которые в этом заинтересованы. Потому что американцы хотят контролировать не только ресурсы, но и логистику. Но этому, на удивление, в первую очередь будут противиться европейцы, потому что они против относительно дешевого сырья, так как это ломает их парадигму, в которой они сейчас живут. Но вопрос, а будут ли ресурсы действительно дешевыми? Потому что Штатам невыгодно поставлять недорогой газ в Европу, — поделился Демидов.

Он пояснил, что даже после запуска газопровода цены на газ в Европе вряд ли снизятся. При этом, по мнению аналитика, если США будут контролировать работу «Северного потока», его восстановление окажется невыгодным для всех участников.

Ранее глава польского МИД Радослав Сикорский заявил, что ответственность за подрыв «Северного потока» лежит на Украине. Так он ответил на вопрос бывшего министра иностранных дел Польши Збигнева Рау о том, какие действия предприняла Германия после повреждения труб.