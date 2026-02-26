Зимняя Олимпиада — 2026
Разведывательный БПЛА нового поколения протестировали в зоне СВО

Российский дрон «Сибирячок-5» отправили на испытания в зоне СВО

ВС РФ в зоне СВО
Беспилотный летательный аппарат «Сибирячок-5» проходит апробацию в российских подразделениях в зоне специальной военной операции на Украине, сообщили ТАСС в Народном фронте. Дрон предназначен для разведки, видеофиксации и распознавания целей, включая людей, технику и боевые машины.

«Сибирячок-5» — это в первую очередь разведывательный дрон, который делает видеофиксацию на местности, способен летать на расстояние до 20 километров на высоте до тысячи метров. Он распознает цели: людей, автотранспорт и боевые машины. Также может нести на себе максимальную полезную нагрузку до четырех килограммов, — отметил руководитель производства дронов в компании «Гаскар».

В Народном фронте отметили, что «Сибирячок» уже представлен пятой моделью серии. Его предшественник, «Сибирячок-4», около 16 тыс. единиц уже передано войскам. Серийные поставки новой модели планируется начать в 2026 году.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные и ударные беспилотники Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. Зенитчики 1117-го полка круглосуточно обеспечивают надежное прикрытие войск от воздушных угроз.

