Украинские войска лишились разведывательных дронов в зоне СВО Расчет ЗРК «Тор-М2» уничтожил разведывательные БПЛА ВСУ в зоне СВО

Расчет зенитного ракетного комплекса «Тор-М2» 1-й гвардейской танковой армии группировки войск «Запад» уничтожил разведывательные и ударные беспилотники Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции, сообщили в Министерстве обороны РФ. Зенитчики 1117-го полка круглосуточно обеспечивают надежное прикрытие войск от воздушных угроз.

Получив команду на выдвижение, расчет в считанные минуты занял позицию и произвел пуски ракет, поразившие цели. Убедившись в уничтожении вражеских дронов, боевая машина оперативно сменила огневую позицию, чтобы избежать ответного удара противника.

Ранее в Министерстве обороны РФ сообщили, что российские военные нанесли удары по объектам топливно-энергетического комплекса Украины, задействованным в интересах ВСУ. Кроме того, под огонь попали склады с беспилотниками, районы размещения украинских подразделений и базы иностранных наемников.

Кроме того, в ведомства заявили, что в полосе ответственности группировки «Север» украинские войска потеряли пусковую установку американской РСЗО MLRS. Общие потери личного состава противника превысили 220 человек.