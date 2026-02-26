Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 16:38

В Минтрансе раскрыли заинтересованность в авиасообщении с одной страной

Глава Минтранса Никитин: Россия заинтересована в возобновлении рейсов на Кубу

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Россия заинтересована в возобновлении рейсов на Кубу, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. По его словам, которые передает ТАСС, это будет зависеть от наличия топлива и решения Гаваны.

Я вам не могу сказать, потому что это зависит от властей соответствующих стран, от наличия топлива на Кубе, от возможности дозаправки. Со своей стороны мы этого хотим, мы к этому готовы, нам нужны решения той стороны, — сказал он.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы. Последний самолет прибыл в московский аэропорт Шереметьево 22 февраля. Всего, по данным Минтранса, в Россию перевезли почти 4,3 тыс. туристов. Авиаперевозки осуществляли компании Nordwind и «Россия».

До этого посол России в Гаване Виктор Коронелли заявил, что указ президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумен». Он отметил, что распоряжение противоречит международному праву.

При этом президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости новых ограничений в адрес Кубы. Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда поддерживала Гавану в борьбе за независимость,

Россия
Куба
авиаперелеты
Минтранс
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Политолог предупредил Киев о судьбе Пиночета
Москва работает над исполнением договоренностей в связи с катастрофой AZAL
Певица Лель рассказала о планах на путешествия
В Женеве стартовали переговоры между Украиной и США
Как Марк Эйдельштейн стал своим в Голливуде, при чем тут Уиллис и Сталлоне
«Прямое нарушение»: Захарову возмутили действия Евросоюза
Москва и Баку намерены урегулировать все вопросы по авиакатастрофе AZAL
Захарова раскрыла, как Брюссель решил «нагадить» российской миссии при ЕС
«Ядерная война и потоп»: сделаны два страшных пророчества на март 2026 года
Зоопсихолог ответила, почему стая не примет макаку Панча
Звезда «Женского стендапа» раскрыла над чем не шутит
«Мастерица грязных дел»: в СФ раскрыли, кто придумал передать Киеву ядерку
В МИД России рассказали о чудовищных преступлениях Киева против стариков
Раскрыта личность петербуржца, поймавшего плащом малыша с 10-го этажа
Петербуржец пойдет под суд за порчу автомобиля
МИД РФ: контакты Москвы и Баку по теме катастрофы AZAL будут продолжены
Бывший миллиардер сел на семь лет за аферу с чужой квартирой
ВСУ попытались атаковать Москву
Юрист рассказал о новых правилах регистрации граждан по месту пребывания
Находящаяся под следствием Лерчек родила ребенка: что известно, здоровье
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.