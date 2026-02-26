В Минтрансе раскрыли заинтересованность в авиасообщении с одной страной

В Минтрансе раскрыли заинтересованность в авиасообщении с одной страной Глава Минтранса Никитин: Россия заинтересована в возобновлении рейсов на Кубу

Россия заинтересована в возобновлении рейсов на Кубу, сообщил министр транспорта РФ Андрей Никитин. По его словам, которые передает ТАСС, это будет зависеть от наличия топлива и решения Гаваны.

Я вам не могу сказать, потому что это зависит от властей соответствующих стран, от наличия топлива на Кубе, от возможности дозаправки. Со своей стороны мы этого хотим, мы к этому готовы, нам нужны решения той стороны, — сказал он.

Ранее стало известно, что российские авиакомпании завершили вывоз туристов с Кубы. Последний самолет прибыл в московский аэропорт Шереметьево 22 февраля. Всего, по данным Минтранса, в Россию перевезли почти 4,3 тыс. туристов. Авиаперевозки осуществляли компании Nordwind и «Россия».

До этого посол России в Гаване Виктор Коронелли заявил, что указ президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумен». Он отметил, что распоряжение противоречит международному праву.

При этом президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости новых ограничений в адрес Кубы. Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда поддерживала Гавану в борьбе за независимость,