Военный эксперт оценил последствия кубинского инцидента

Перестрелка между кубинскими пограничниками может привести к дальнейшей цепочке провокаций против страны, предположил в беседе с «Ридусом» военный эксперт Василий Дандыкин. Он отметил, что в перспективе события могут привести к военному вторжению.

Это была первая проба. Получилось так себе. Скорее всего, американцы попробуют устроить провокацию в другом месте. Учитывая позицию госсекретаря США Марко Антонио Рубио, который люто ненавидит постреволюционную Кубу, они могут найти повод потом, — рассказал Дандыкин.

Военный эксперт подчеркнул, что США может встретить сопротивление при попытках вторжения. По его словам, глава Белого дома Дональд Трамп может посчитать страну удобной военной мишенью.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва видит, что ситуация вокруг Кубы накаляется. Комментарий пресс-секретаря президента РФ последовал после сообщений о вторжении катера под флагом США в воды островного государства.