Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
26 февраля 2026 в 12:40

В Кремле раскрыли важную деталь в кровавой истории с катером у берегов Кубы

Песков: экипаж задержанного у Кубы катера признался в подготовке терактов

Дмитрий Песков Дмитрий Песков Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Факт задержания катера у берегов Кубы не требует комментирования, так как члены его экипажа сознались в подготовке террористических актов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия исходит из сообщений, поступивших из Гаваны. Согласно им, задержанные пытались проникнуть на остров с оружием в руках.

Это их признание, поэтому здесь комментировать нечего, к этому так и нужно относиться, — заявил Песков.

Береговая охрана Кубы задержала подозрительный катер 25 февраля. По нарушителям государственной границы был открыт огонь, в результате чего четверо нападавших были убиты, еще шестеро получили ранения. В МВД Кубы подчеркнули, что нарушители первыми открыли огонь по пограничникам.

Ранее Вооруженные силы США задержали в Индийском океане находящийся под санкциями нефтяной танкер Bertha. По данным Пентагона, судно следовало из района Карибского моря и попыталось покинуть установленную зону контроля. В ведомстве также заявили о готовности добиваться ответственности в любом регионе.

Куба
Дмитрий Песков
задержания
террористы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Названы простые средства для облегчения кашля во время простуды
Юрист раскрыл, как получить выплату за травму ребенка на детской площадке
«Радиостанция Судного дня» вышла в эфир и передала загадочное сообщение
Врач объяснила, что делать при резком скачке давления
Орбан решил «натравить» особую миссию ЕС на Киев
Захарова обнаружила закономерность в преступлениях Киева
Волгоградская пенсионерка погибла во дворе под колесами грузовика
Кремль послал сигнал США на фоне работы по украинскому урегулированию
Песков раскрыл отношение США к переговорным трекам с Россией
Стало известно, как мошенники подстраивают свои схемы к 8 Марта
Ювелир перечислила, какие кольца могут треснуть из-за мороза
«Не стоит высоко»: Песков оценил возможное участие в Совете мира
Песков раскрыл главную цель встречи на высшем уровне по Украине
В Кремле описали отношение к позиции Венгрии и Словакии по «Дружбе»
Глава Сбербанка раскрыл положительную сторону ключевой ставки 12%
В Турции раскрыли, как именно разбился истребитель F-16
«Желаемое за действительное»: Лавров иронично высказался о «коалиции» из ЕС
«Стало обыденным»: Захарова указала на ужасающую правду о действиях Киева
Песков предостерег от одной ошибки в теме переговоров по Украине
Песков указал на «очевидно недружественное» окружение Белоруссии
Дальше
Самое популярное
Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления
Семья и жизнь

Льготы инвалидам 1, 2 и 3-й групп в 2026 году: полный список и порядок оформления

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком
Общество

На завтраки в пост радую себя домашней выпечкой: картофельные лепешки с карамелизированным луком

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение
Общество

Зразы больше не делаю! Готовлю картофельные шайбочки с сыром и чесноком — без возни, без панировки, а вкус — объедение

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.