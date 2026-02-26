В Кремле раскрыли важную деталь в кровавой истории с катером у берегов Кубы

В Кремле раскрыли важную деталь в кровавой истории с катером у берегов Кубы Песков: экипаж задержанного у Кубы катера признался в подготовке терактов

Факт задержания катера у берегов Кубы не требует комментирования, так как члены его экипажа сознались в подготовке террористических актов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, Россия исходит из сообщений, поступивших из Гаваны. Согласно им, задержанные пытались проникнуть на остров с оружием в руках.

Это их признание, поэтому здесь комментировать нечего, к этому так и нужно относиться, — заявил Песков.

Береговая охрана Кубы задержала подозрительный катер 25 февраля. По нарушителям государственной границы был открыт огонь, в результате чего четверо нападавших были убиты, еще шестеро получили ранения. В МВД Кубы подчеркнули, что нарушители первыми открыли огонь по пограничникам.

Ранее Вооруженные силы США задержали в Индийском океане находящийся под санкциями нефтяной танкер Bertha. По данным Пентагона, судно следовало из района Карибского моря и попыталось покинуть установленную зону контроля. В ведомстве также заявили о готовности добиваться ответственности в любом регионе.