Путин поддержал Кубу в трудный час

Президент России Владимир Путин заявил о неприемлемости новых ограничений в адрес Кубы, передает пресс-служьа Кремля. Российский лидер подчеркнул, что Москва всегда поддерживала Гавану в борьбе за независимость.

Сейчас особый период, новые санкции. Вы знаете, как мы к этому относимся. Мы неприемлем ничего подобного. Позиция нашего министерства иностранных дел звучит открыто, ясно и недвусмысленно, — сказал Путин.

Президент напомнил, что РФ знает о сложностях, с которыми сталкивался кубинский народ. Путин заверил, что поддержка Кубы остается неизменной на протяжении десятилетий.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил: Россия последовательно выступает против блокады Кубы со стороны США. По его словам, эту позицию поддерживают многие другие страны.

До этого посол Российской Федерации в Гаване Виктор Коронелли заявил, что указ президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумен». Он отметил, что распоряжение противоречит международному праву.

Кроме того, Россия высоко ценит партнерские связи с Кубой и намерена углублять сотрудничество, заявил Песков. По его словам, Москва всегда оказывала поддержку дружественной стороне в сложные периоды.