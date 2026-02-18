В Кремле обозначили последовательную позицию России по Кубе Песков: Россия последовательно выступает против блокады Кубы со стороны США

Россия последовательно выступает против блокады Кубы со стороны США, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков. По его словам, которые приводит РИА Новости, эту позицию поддерживают многие другие страны.

Россия последовательно выступает против блокады острова, — сказал Песков.

Ранее посол Российской Федерации в Гаване Виктор Коронелли заявил, что указ президента США Дональда Трампа о введении пошлин в отношении экспортеров нефти на Кубу «совершенно безумен». Он отметил, что распоряжение противоречит международному праву.

В свою очередь и. о. генконсула РФ в Гаване Алексей Некрасов сообщил, что вывоз российских туристов с Кубы авиакомпанией «Россия» осуществляется по графику. Он подчеркнул, что возможные нештатные ситуации решаются в индивидуальном порядке.

До этого сообщалось, что жители Кубы пытаются запастись топливом впрок, из-за чего на местных автозаправках собрались огромные очереди. По словам руководителя туроператора «Куба Либре ПРО» Александра Карпецкого, никто не знает, когда ситуация начнет улучшаться.