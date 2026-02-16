Россия продолжила эвакуацию своих туристов с Кубы Генконсульство РФ: вывоз российских туристов с Кубы идет по плану

Вывоз российских туристов с Кубы авиакомпанией «Россия» осуществляется по графику, рассказал и. о. генконсула РФ в Гаване Алексей Некрасов. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что возможные нештатные ситуации решаются в индивидуальном порядке.

Вывоз российских туристов авиакомпанией «Россия» проходит в плановом режиме, — отметил дипломат.

«Аэрофлот» ранее заявил об организации вывозных рейсов из Гаваны и Варадеро из-за дефицита топлива на острове. Последний запланированный рейс должен вылететь 16 февраля, а с 24 февраля перевозчик прекращал полеты по этим направлениям.

Тем временем стало известно, что жители Кубы пытаются запастись топливом впрок, из-за чего на местных автозаправках собрались огромные очереди. По словам руководителя туроператора «Куба Либре ПРО» Александра Карпецкого, никто не знает, когда ситуация начнет улучшаться.

До этого в Минэкономразвития РФ рекомендовали воздержаться от путешествий на Кубу на фоне топливного кризиса в стране. Туроператорам посоветовали остановить продажи туров на остров или предупреждать клиентов о возможных сложностях.