Зимняя Олимпиада — 2026
Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
16 февраля 2026 в 09:07

Россия продолжила эвакуацию своих туристов с Кубы

Генконсульство РФ: вывоз российских туристов с Кубы идет по плану

Фото: Наталья Шатохина/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Вывоз российских туристов с Кубы авиакомпанией «Россия» осуществляется по графику, рассказал и. о. генконсула РФ в Гаване Алексей Некрасов. В беседе с ТАСС он подчеркнул, что возможные нештатные ситуации решаются в индивидуальном порядке.

Вывоз российских туристов авиакомпанией «Россия» проходит в плановом режиме, — отметил дипломат.

«Аэрофлот» ранее заявил об организации вывозных рейсов из Гаваны и Варадеро из-за дефицита топлива на острове. Последний запланированный рейс должен вылететь 16 февраля, а с 24 февраля перевозчик прекращал полеты по этим направлениям.

Тем временем стало известно, что жители Кубы пытаются запастись топливом впрок, из-за чего на местных автозаправках собрались огромные очереди. По словам руководителя туроператора «Куба Либре ПРО» Александра Карпецкого, никто не знает, когда ситуация начнет улучшаться.

До этого в Минэкономразвития РФ рекомендовали воздержаться от путешествий на Кубу на фоне топливного кризиса в стране. Туроператорам посоветовали остановить продажи туров на остров или предупреждать клиентов о возможных сложностях.

Куба
туристы
просшествие
послы
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Во Владивостоке скончалась вторая жертва семейной резни
Захарова раскрыла истинную роль Киева на международной арене
В России ужесточат требования к рекламе энергетиков
Ингредиенты для блинов подешевели к Масленице
В районе Константиновки разгромлены позиции ВСУ
В Госдуме хотят изменить стоимость услуг ЖКХ в России
На Московском вокзале в Петербурге задерживаются поезда
В Европе забили тревогу из-за раскола между Берлином и Парижем
Богомаз назвал атаку ВСУ на Брянскую область мощной и массированной
В Telegram «завелись» вредоносные боты
Россия продолжила эвакуацию своих туристов с Кубы
Названа «золотая жила» для мошенников в соцсетях россиян
Стало известно, на какие болезни могут указывать ледяные руки и ноги
Больше трети выпускников вузов в России оказались «чересчур» образованными
Британский врач раскрыл причину внезапных ночных пробуждений
Работающие пенсионеры получат прибавку
Появились фото улицы в КНДР, открытой в честь участников боев под Курском
Разведчики ВСУ встретили смерть при попытке зайти в тыл российской армии
В Европе заговорили о нормализации отношений с Россией
Глава «Авроры» Сухоребрик назвал сроки получения первых Ил-114-300
Дальше
Самое популярное
Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли
Общество

Салат на каждый день, который легко заменит ужин за счет своей сытности: из курицы и красной фасоли

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала
Общество

Чешские обжаренные тосты с сыром. Три ингредиента, а вкус такой, будто полдня колдовала

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России
Спорт

Олимпиада-2026: последние новости 13 февраля, прокат Гуменника, флаг России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.