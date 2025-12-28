Ледяные иглы, ветер и до −30: погода в Москве и Питере на новогодней неделе

Сильное похолодание ожидается в Москве после Нового года, местами по области подморозит до −30, но при этом прогнозируется штиль. Чего нельзя сказать о Петербурге, где понижение температурного фона будет не столь сильным, как в центре европейской части страны, зато с неприятными порывами ветра. О погоде в российских столицах на новогодней неделе с 29 декабря по 4 января NEWS.ru рассказал синоптик прогностического центра «МЕТЕО» Александр Ильин.

Какая погода ожидается в Москве с 29 декабря по 4 января

В Москве к концу года морозы будут только усиливаться, при этом практически все дни ожидаются снегопады. К новогодней ночи толщина снежного покрова может составить 12–15 сантиметров.

В понедельник ночью — в диапазоне от −4 до −6 градусов, днем — 3–5 градусов ниже нуля. Со вторника, 30 декабря, по четверг, 1 января, дневная температура ожидается в пределах от −10 до −13, по ночам — −12–17 градусов.

В пятницу, 2 января, вероятно небольшое повышение температурного фона до −7–9 градусов в дневные часы, а ночью столбики термометров вновь опустятся местами до −17.

В ночь на субботу, 3 января, может существенно похолодать — до 20–25 градусов мороза, при этом днем потепления не прогнозируется.

В воскресенье морозы, скорее всего, будут только крепнуть. Ночью 4 января в отдельных районах на западе и северо-западе Подмосковья может подморозить до −30 градусов, в Москве в течение суток температура воздуха сохранится на уровне около −20 градусов.

Атмосферное давление в понедельник составит 732 миллиметра ртутного столба, во вторник оно упадет до 725 единиц, а к концу рабочей недели поднимется до 735.

Ветер на протяжении недели ожидается переменных направлений и слабый, в отдельные дни — штиль, что станет большим плюсом при усилении морозов.

Какая погода ожидается в Санкт-Петербурге с 29 декабря по 4 января

В Петербурге морозы также будут усиливаться с каждым днем, но таких холодов, как в Москве, здесь не ожидается.

В понедельник днем в Северной столице около −1 градуса, слабый снег. Во вторник похолодает до −6, а в среду — до −6–8 градусов. В канун Нового года и днем 1 января столбики термометров опустятся до −9–14 градусов. Ночные температуры на протяжении недели будут меняться от −5 градусов в понедельник до −15–17 градусов 1 и 2 января. Осадки со вторника по пятницу ожидаются слабые — небольшой снег или ледяные иглы.

В субботу, 3 января, ночью −14–16 градусов, днем — в диапазоне от −11 до −13. В воскресенье морозы окрепнут до −15–17 градусов в ночные часы и −13–15 — в дневные. Осадки возможны в виде слабого снега.

Атмосферное давление на неделе останется в пределах 743–746 миллиметров ртутного столба.

Ветер в начале недели северо-западный, 4–7 метров в секунду, временами будет стихать до 1–3 метров в секунду. Со среды до пятницы направление ветра сменится на северное, его скорость останется прежней. В субботу и воскресенье он подует с северо-востока и усилится, при порывах достигая скорости 8–13 метров в секунду, что на фоне усиления морозов будет не очень приятно.

Температурные рекорды в Москве с 29 декабря по 4 января

В Москве самую теплую погоду с 29 декабря по 4 января фиксировали 2 января 2023 года. Тогда воздух прогрелся до +6,2 градуса. В том же году был обновлен суточный температурный максимум для 1 января с показателем +5 градусов.

В 1992 году были установлены два суточных температурных рекорда для 3 и 4 января, когда в столице теплело до +4,4 и +5,6 градуса соответственно. А в 1925-м в Москве зафиксировали самую «жаркую» погоду в последний день года: тогда 31 декабря термометры показывали +5,1 градуса, и в течение почти века в эту дату не было более высоких показателей.

Еще два суточных температурных рекорда метеорологи фиксировали 29 и 30 декабря 2017 года. В эти дни столбики термометров поднимались до максимальных для этих дней отметок за всю историю метеонаблюдений — до 3,7 и 3,9 градуса выше нуля соответственно.

Самая морозная погода в период с 29 декабря по 4 января была зафиксирована в Москве 30 и 31 декабря 1978 года, когда европейскую часть СССР накрыл сверхморозный воздух из Арктики (так называемое ультраполярное вторжение). Тогда температура опускалась до −37,2 и −38 градусов соответственно. До сих пор эти суровые показатели остаются минимальными для данных чисел за всю историю метеонаблюдений в городе. Еще один суточный температурный минимум конца декабря был установлен 29-го числа в 1900 году, когда в Москве холодало до −34,8 градуса.

Самое морозное 4 января в городе было отмечено в 1894 году с суточным температурным рекордом в −34,3 градуса. Еще два рекорда зафиксировали 1 и 2 января 1905 года, когда температура воздуха в Москве достигла аномально низких для этих дат значений — −22,6 и −32,4 градуса соответственно. В 1950 году выдалось самое морозное 3 января с показателем −29 градусов. С тех пор более низкой температуры в эти числа не наблюдалось.

Температурные рекорды в Санкт-Петербурге с 29 декабря по 4 января

Самыми теплыми днями недели с 29 декабря по 4 января за всю историю метеонаблюдений в Северной столице стали 30 и 31 декабря 1994-го, а также 3 и 4 января 1988 года. Тогда температура воздуха в городе на Неве достигала +6 градусов.

Остальные суточные рекорды новогодней недели в Питере составляли +5 градусов. Они были установлены 29 декабря 2013-го, а также 1 и 2 января 2018 года.

Наиболее холодная погода была в Ленинграде 29, 30 и 31 декабря упомянутого 1978 года. Термометры в те дни показывали −31, −34 и −32 градуса соответственно.

Самые морозные первые два дня года за всю историю метеонаблюдений в Северной столице выдались в 1941 году. Тогда 1 января температура воздуха опускалась до −28, а 2 января — до −29 градусов. Также аномально холодно в Питере было 3 января 2002-го и 4 января 2024 года, когда в городе подмораживало до −25 градусов.

