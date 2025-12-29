Погода в Москве в понедельник, 29 декабря: ждем метель и жуткие пробки?

С 29 декабря по 1 января в Москве будет идти снег, покров вырастет до 20 см, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Что известно о погоде в столице в понедельник, что прогнозируют в Санкт-Петербурге?

Какая погода в Москве сегодня, 29 декабря

По словам Вильфанда, снег начнет падать на фоне низкого атмосферного давления.

«Снегопадов сильных не ожидается, но все-таки снежок постепенно будет идти и 30-го, 31-го — чуть-чуть поменьше. Небольшой снег будет и 1 января», — рассказал он.

Как отметил метеоролог, сейчас высота снежного покрова в Москве достигает 10–15 см. Скоро сугробы увеличатся на 8–10 см, заключил Вильфанд.

Ранее желтый уровень погодной опасности, объявленный в Москве и Подмосковье из-за гололедицы на дорогах, продлили почти до конца года.

«Из-за возможного образования гололедицы на дорогах желтый погодный уровень продлен до 21:00 мск 31 декабря», — сообщили в Гидрометцентре.

Этот уровень является средним в колористической шкале погодных предупреждений и символизирует на прогностических картах потенциально опасные метеорологические условия. На их фоне ранее власти Москвы предупреждали об образовании пробок на дорогах.

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

По данным ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Евгения Тишковца, с утра в столице похолодало до минус 3 градусов, пасмурно, идет слабый снег с видимостью до 6 км. Ветер восточный 1 м/с.

«В Москве и по области сохранится облачная погода. Временами небольшой снег. Ветер юго-восточный 1–6 м/с. Температура воздуха понизится до минус 3–6 градусов. Показания барометров немного понизятся и составят 730 мм рт. ст.», — написал синоптик в Telegram-канале.

По его словам, в заключительные дни декабря снегопады продолжатся, похолодает до минус 10 градусов. Сугробы будут медленно расти — к концу 31 декабря в мегаполисе ожидается до 18 см.

Какая погода в Санкт-Петербурге сегодня, 29 декабря

По информации ведущего специалиста Центра погоды «Фобос» Михаила Леуса, сегодня Санкт-Петербург окажется под влиянием очередного циклонического вихря. Он принесет в регион плотные поля низких облаков, вызовет снег и удержит температуру в зоне небольших морозов.

Температура воздуха составит минус 1–3 градуса, в Ленинградской области — минус 1–6 градусов. Ветер северо-западный 4–9 м/с. Атмосферное давление будет падать и составит 740 мм рт. ст., что существенно ниже нормы.

Во вторник, 30 декабря, временами снег, ночью минус 5–7 градусов, днем минус 3–5 градусов.

