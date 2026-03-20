Пыльца сегодня в Москве: прогноз SILAM на 20 марта 2026 года

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
К заносам пыльцы из Европы присоединилось локальное пыление московских раннецветущих деревьев. Выясняем, на какой отметке держится уровень пыльцы сегодня и какие аллергены представляют опасность.

Мониторинг пыльцы в Москве сегодня

Пятница 20 марта будет пасмурной и прохладной — до +8 градусов тепла. Ближе к вечеру ожидается дождь. Ветер — юго-западный в первой половине дня и северо-западный — во второй. Ожидаются заносы пыльцы из Европы.

Прогноз пыльцы сегодня в Москве: 20 марта 2026 года

Согласно данным системы SILAM, утром уровень пыльцы в воздухе будет сравнительно невысоким: до 100 единиц на кубометр. Однако в течение дня циркулирующий воздух принесет пыльцевое облако, и отметка поднимется до «оранжевой» планки — до 1000 единиц на кубометр. Это касается активно пылящих:

  • ольхи;

  • орешника.

Тем временем березовое сокодвижение еще не началось.

Итак, сейчас пыльца уже достигла высокой концентрации. Так что не забывайте про терапию и правила аллергобыта. Будьте здоровы!

Ранее мы перечислили главные весенние аллергены.

Елизавета Макаревич
