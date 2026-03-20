Россиянам рассказали, как подготовить почву к дачному сезону после зимы

Весной следует перекопать тяжелую землю на грядках, чтобы она насытилась кислородом, заявил NEWS.ru депутат Госдумы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. При этом, по его словам, легкая почва нуждается лишь в поверхностном рыхлении.

Подготовка почвы после зимы — фундамент будущего урожая, и здесь важно действовать грамотно, не поддаваясь стереотипам. Главный вопрос, который мучает многих садоводов: надо ли все перекапывать? Однозначного ответа нет, подход должен быть дифференцированным в зависимости от типа почвы и ее состояния. Если у вас тяжелая глинистая земля, склонная к заплыванию и закисанию, перекопка необходима, чтобы насытить ее кислородом и сделать структуру более рыхлой. Если же почва легкая, окультуренная, с хорошим содержанием органики, будет достаточно поверхностного рыхления на 5–7 сантиметров вилами или плоскорезом, — посоветовал Чаплин.

По его словам, перед работами с лопатой необходимо удостовериться, что почва достигла нужного состояния. Чаплин посоветовал взять горсть земли с грядки и сжать ее в руке — если вода вытекает, значит, почва еще слишком влажная и копать пока рано. Однако, указал депутат, если комок рассыпается при сжатии — можно браться за инструмент.

Сплошная перекопка всего участка сегодня уступает место более щадящим технологиям. На грядках, где планируется посадка, проводят рыхление граблями или культиватором на глубину посева семян, одновременно разбивая комки и выравнивая поверхность. Междурядья и дорожки можно обработать иначе: замульчировать опилками, щепой или засеять газонной травой, чтобы сорняки не захватывали новые территории. Особого внимания требуют приствольные круги деревьев и кустарников — там достаточно аккуратного рыхления граблями, чтобы убрать слежавшуюся листву и обеспечить доступ воздуха к корням, — заключил Чаплин.

Ранее агроном Вячеслав Маслов заявил, что для рекордного урожая картофеля следует выбирать суперэлитные сорта, такие как «гала», «королева Анна», «вега», «фрителла», «Садон» и другие. По его словам, семена должны весить около 100 граммов.