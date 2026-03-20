20 марта 2026 в 05:10

В Роспотребнадзоре предупредили, как заражаются энцефалитом без укуса

Бабура: энцефалитом можно заразиться без укуса, если раздавить клеща руками

Энцефалит можно подхватить не только после встречи с клещом в лесу, но и на собственной кухне или из-за неосторожного движения рукой, рассказала РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура. Она предупредила о скрытых путях передачи клещевого энцефалита, о которых многие забывают.

Основной способ заражения клещевыми инфекциями — это присасывание кровососущего паразита. Однако вирус может проникнуть в организм и гораздо более прозаичным путем.

Возможен и алиментарный путь при употреблении сырого молока — козьего, реже коровьего и овечьего. Вирус попадает в молоко, если животное было укушено клещом. Риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку, — сказала Бабура.

При этом вирус сохраняется не только в самом молоке, но и в продуктах его переработки, которые не прошли достаточную термическую обработку. Простое кипячение решает проблему, но употребление парного или магазинного непастеризованного молока может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Кроме того, источником заразы может стать сам клещ, если случайно раздавить его пальцами или расчесать место уже совершенного укуса. В этом случае риск инфицирования напрямую зависит от концентрации вируса в насекомом.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что комары и клещи считаются переносчиками лихорадочных заболеваний. От первых при укусе можно заразиться малярией, а от вторых — энцефалитом и боррелиозом.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Назван тревожный сигнал отсутствия чувства голода после пробуждения
Российский военный установил рекорд по сбитым дронам ВСУ
Буйнов раскрыл секрет успеха композитора Зацепина
«Тихий ужас»: россиян призвали отказаться от полосок против черных точек
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 20 марта
Юрист ответила, обязан ли работник объяснять начальнику цель отгула
СК РФ озвучил, кто взорвал гранату в Хабаровске
Россиянам рассказали, как подготовить почву к дачному сезону после зимы
«Выпрямилась в кресле»: Трамп напугал премьера Японии одним сравнением
Атаку БПЛА пресекли в одном из районов Ростовской области
Ветеринар ответил, почему кошки могут ходить мимо лотка
В Роспотребнадзоре предупредили, как заражаются энцефалитом без укуса
Взлетевшие гонорары, новая возлюбленная, гражданство: как живет Галустян
Психолог объяснила, как легко приучить ребенка к чтению
Что предложили рожденным до 1967 года россиянам
«Они не победят»: на Западе предрекли исход возможного конфликта ЕС и РФ
В Госдуме объяснили, почему Зеленский нужен России живым
Похудение, личная жизнь, критика хейтеров: как живет актриса Мария Шумакова
Саперы уничтожили опасный «подарок» на турецком берегу Черного моря
Странам ЕС запретили покупать российский газ даже «под страхом смерти»
Дальше
Самое популярное
Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой
Общество

Прощайте, дрожжи! Творожные булочки «Завитки» с яблоком и корицей готовы через 15 минут — слоистые, мягкие, с хрустящей корочкой

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных
Общество

Дрожжевое тесто — прошлый век. Творожные булочки «Неженки» с изюмом и цедрой лимона пекутся за 20 минут — пышнее пуха и вкуснее магазинных

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП
Общество

На молоке — прошлый век: эти банановые блины на манке нежнее и вкуснее обычных. Подходят в пост и для ПП

