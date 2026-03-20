В Роспотребнадзоре предупредили, как заражаются энцефалитом без укуса Бабура: энцефалитом можно заразиться без укуса, если раздавить клеща руками

Энцефалит можно подхватить не только после встречи с клещом в лесу, но и на собственной кухне или из-за неосторожного движения рукой, рассказала РИА Новости руководитель управления Роспотребнадзора Калининградской области Елена Бабура. Она предупредила о скрытых путях передачи клещевого энцефалита, о которых многие забывают.

Основной способ заражения клещевыми инфекциями — это присасывание кровососущего паразита. Однако вирус может проникнуть в организм и гораздо более прозаичным путем.

Возможен и алиментарный путь при употреблении сырого молока — козьего, реже коровьего и овечьего. Вирус попадает в молоко, если животное было укушено клещом. Риск представляет не только молоко, но и молочные продукты, не прошедшие тепловую обработку, — сказала Бабура.

При этом вирус сохраняется не только в самом молоке, но и в продуктах его переработки, которые не прошли достаточную термическую обработку. Простое кипячение решает проблему, но употребление парного или магазинного непастеризованного молока может обернуться серьезными последствиями для здоровья.

Кроме того, источником заразы может стать сам клещ, если случайно раздавить его пальцами или расчесать место уже совершенного укуса. В этом случае риск инфицирования напрямую зависит от концентрации вируса в насекомом.

Ранее инфекционист Елена Мескина рассказала, что комары и клещи считаются переносчиками лихорадочных заболеваний. От первых при укусе можно заразиться малярией, а от вторых — энцефалитом и боррелиозом.