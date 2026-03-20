Ветеринар ответил, почему кошки могут ходить мимо лотка

В ряде случаев кошки могут игнорировать лоток в силу различных заболеваний, заявил NEWS.ru ветеринар Михаил Шеляков. При этом, по его словам, зачастую питомец начинает метить территорию из-за нехватки внимания со стороны хозяина.

Когда животное начинает ходить мимо лотка, это может говорить о том, что хозяева уделяют ему мало внимания. Кошка боится, что ее выгонят из квартиры. Таким образом она отмечает свою территорию, чтобы вернуться обратно. Питомец думает, что хозяин его не замечает, поэтому начинает метить, к примеру, кровать. Но прежде всего, если такая проблема начинает проявляться, это может быть признаком заболевания. В таком случае надо начинать с клинической диагностики. Если ветеринар исключил проблемы со здоровьем, то дальше мы уже занимаемся психологией, — поделился Шеляков.

Ранее зоопсихолог Светлана Капустина заявила, что кошки могут прятаться под одеялом, когда испытывают стресс. Однако, по ее словам, чаще всего питомцам просто нравится быть в теплом и уютном месте.